Imperium Gesslerów w Warszawie rozrasta się. Mateusz otworzy kolejny lokal. Z olbrzymim ogrodem i tarasem

- Rewitalizując Elektrownię Powiśle, łączymy historię z nowoczesnością, na nowo budując miejski krajobraz. Zależy nam na tym, by w historyczne mury Elektrowni tchnąć życie, zmieniając przeznaczenie budynków, ale nie ich charakter. Większość dawnych zabudowań Elektrowni zyska nowe przeznaczanie, ale keson częściowo zachowa swoje korzenie. Podziemne kondygnacje ponownie będą pełniły funkcję zbiornika, jednak zgromadzona tam woda zostanie wykorzystana do innych celów. Myśląc o przeznaczeniu budynku kesonu od początku wiedzieliśmy, że w tej przestrzeni musi powstać wyjątkowa restauracja. Wieloletnie doświadczenie gastronomiczne, wizjonerskie podejście i wcześniej realizowane projekty były dla nas dowodem na to, że Mateusz Gessler jest najbardziej odpowiednią osobą, by stworzyć w tym pięknym, historycznym budynku wyjątkowe miejsce, do którego klienci będą chcieli wracać – tłumaczy Dariusz Domański, Associate Partner, Development and Leasing Director, White Star Real Estate.

Poza strefa gastronomiczną w Elektrowni pojawi się też przestrzeń beuaty hall ze stanowiskami do makijażu i sklepami z kosmetykami. Tutaj swoje butiki otworzą m.in. Urban Outfitters, który będzie pierwszym sklepem tej marki w Polsce.