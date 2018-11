Implant Warszawa Chmielna 75 nie powstanie na czas. "Urzędnicy nie są gotowi na innowacyjność"

Implant Warszawa Chmielna 75

Inwestor nowej przestrzeni w Warszawie – firma Nowa Epoka Handlu – zapowiadał w czerwcu 2018, że postawi trzypiętrowy budynek złożony z 272 kontenerów i przeszklonych elementów na ul. Chmielnej 75 prawdopodobnie jeszcze w listopadzie tego roku. - Będzie tu tymczasowo, na okres pięciu lat – usłyszeliśmy wówczas od przedstawicieli inwestora. Po tym czasie Implant może być „bezboleśnie” przeniesiony w dowolne miejsce w Warszawie.

Jak się okazuje, na kompleks z kilkudziesięcioma najemcami, musimy jeszcze chwilkę poczekać. Listopad mija, a na działce zlokalizowanej na bliskiej Woli na razie nie wydarzyło się zbyt wiele. Spytaliśmy przedstawicieli inwestora, czemu.

- W najbliższych dniach zaczynamy ogradzanie działki. Maszyny wjadą na plac z początkiem 2019 roku. Pierwotnie planowaliśmy, że wszystko rozpocznie się w listopadzie 2018, ale niestandardowy i innowacyjny koncept nieco przerósł urzędników - podkreśla Katarzyna Jędrachowicz, PR Manager zespołu budynków Implant. - Nie idziemy na kompromisy, dlatego wolimy poczekać ,aby inwestycja była w 100% zgodna z naszymi założeniami.

Urzędnicy odpowiadają

Zapytaliśmy więc urzędników, jak wygląda sytuacja od strony formalnej. Oto odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od Mariusza Gruzy, rzecznika prasowego Dzielnicy Wola: "Wniosek o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji został złożony w dniu 7 września 2018 r. Ze względu na braki formalne inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku co ostatecznie uczynił w dniu 24 września 2018 r. Następnie dokonano sprawdzenia projektu budowlanego i po stwierdzeniu braków merytorycznych i nieprawidłowości w projekcie w dniu 15 października 2018 r. wezwano inwestora do ich usunięcia. W odpowiedzi na powyższe w dniu 25 października 2018 r. inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania. W chwili obecnej postępowanie jest zawieszone. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Poczta Polska użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości w dniu 29 października 2018 r. skierowała do nas pismo, że inwestor nie posiada zgody Poczty Polskiej na budowę przedmiotowych pawilonów na tym terenie.".

Rzecznik odniósł się również do słów na temat "niestandardowego i innowacyjnego konceptu", który wg przedstawicieli inwestycji Implant miał nieco przerosnąć urzędników. - Przytoczę fragmenty przedłożonego projektu budowlanego - powiedział Mariusz Gruca i zacytował fragmenty dokumentacji: „_(…) zaprojektowano zespół składający się z połączonych pawilonów o funkcji handlowo-usługowej, z usługami kultury. Pawilony wzniesione zostaną z połączonych i zaadaptowanych do potrzeb kontenerów transportowych.”; „Zespół będzie pełnił funkcję tymczasowego bazaru (…)_”

Implant Warszawa - co to?

Implant Warszawa ma być przestrzenią, wzorowaną na m.in. BoxPark w Londynie czy ArtBox w Bangkoku. - Chcemy aby Implant pełnił funkcje społeczne i był ważnym miejscem wydarzeń kulturalnych. To projekt absolutnie unikalny i pierwszy tego typu w Polsce. Przykładamy wielką wagę do wyboru najemców i firm partnerów z którymi będziemy współpracować. Budujemy przyjazny lokalnej społeczności obiekt, z którego oferty chce się korzystać, bo nad aspekty komercyjne przedkładamy takie zagadnienia jak atmosfera, charakter miejsca czy otwarcie na pomysły i potrzeby warszawiaków. To wspólna przestrzeń, która dzięki swojej różnorodności stanie się żywą częścią tkanki miejskiej - mówił Łukasz Koziński, współpomysłodawca projektu Implant.

