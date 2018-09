IMPREZY POD WARSZAWĄ 14-16 września. Na co warto wyjechać z miasta?

1. Ania Dąbrowska – Koncert THE BEST OF w Płocku

W piątkowy wieczór w płockim amfiteatrze wystąpi Anna Dąbrowska. Wokalistka aktywna artystycznie od 2003 roku na stałe wpisała się już w kanon polskiej muzyki POP. Ostatni studyjny album Dąbrowskiej został wydany w 2016 roku i tak jak każdy poprzedni otrzymał status Platynowej Płyty.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Amfiteatr w Płocku

BILETY: od 60pln

2. Dzień Bluesa w Ciechanowie

W ciechanowskiej Fabryce Kultury Zgrzyt coroczne obchody Dni Bluesa zagościły już na dobre. Z tej okazji w najbliższy piątek w Ciechanowie zagra rodzimy zespół Why Ducky? Grupa powstała w 2002 roku, a jak piszą organizatorzy - dziś Why Ducky? to naprawdę zespół dużego formatu, można by rzec big band!

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Fabryka Kultury Zgrzyt / Ciechanów

BILETY: 20pln

3. Kabaret Ani Mru Mru w Otwocku

Od organizatora:

"Ostatnie takie trio" to program kabaretowy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się z odwiecznym pytaniem – "Jak to?" - Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak to było?

Przez ponad 100 minut (o ile publiczność czegoś nie doliczy), artyści w sobie tylko znany sposób unikają odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, jednocześnie bawiąc do łez widzów w każdym wieku.

Wisienką na tym zabawnym torcie są kreacje aktorskie Waldemara Wilkołka, który powoli wyrasta na drugiego wicelidera tej trupy.

Tytuł programu, pozornie zwiastujący zakończenie kariery, jest jedynie zapowiedzią powiększenia składu o grupę brazylijskich tancerek, prestidigitatora i kilku czołowych piłkarzy.

"Ostatnie takie trio" to coś czego na pewno nie wolno przegapić...

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

BILETY: obecnie brak w oficjalnej dystrybucji

4. Powiatowy Festiwal Tańca

Powiatowy Festiwal Tańca odbędzie się w nowej muszli koncertowej usytuowanej na terenie Pałacu w Sannikach. W festiwalu wezmą udział zespoły regionalne, które otrzymają szansę zaprezentowania talentu.

Program festiwalu:

11.00 - Korowód - prezentacja zespołów przed sceną główną

11.10 - Oficjalne rozpoczęcie festiwalu

11.15 - Galowy występ zespołu Szczawin Kościelny

11.40- 14.00 Występy zespołów, turniej tańca w różnych kategoriach

14.00 - Występ Zespołu Sanniki

15.00 - Wręczenie nagród uczestnikom festiwalu

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Pałac w Sannikach

BILETY: wstęp bezpłatny

5. Joanna Czapla i Paweł Domagała - spotkanie autorskie w Radomiu

Od organizatora:

Joanna Czapla, młoda kobieta chora na Rdzeniowy Zanik Mięśni, chorobę, która już odebrała jej siły w rękach, nogach, szyi, przełyku, a nawet oddechu wystąpi wraz ze swoim przyjacielem Karatem (respiratorem), aby mówić o wydanej przez siebie książce-autobiografii "ACZkolwiek - kocham życie!", którą napisała jednym palcem! Tej niezwykłej opowieści o fantastycznym życiu wbrew wszelkim schematom będzie towarzyszył mistrz polskich komedii oraz znakomity muzyk - Paweł Domagała!

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych

BILETY: wstęp bezpłatny

6. "To jednak miłość" – koncert Olgi Szomańskiej w Łomiankach

Od organizatora:

Olga Szomańska - znana m.in. z serialu „M jak miłość” jako Marzenka Laskowska wystąpi w Łomiankach w programie promującym nową płytę "Nówka". Jest to wyjątkowy koncert, na który składają się przede wszystkim wybrane utwory z solowej, autorskiej płyty „Nówka”, napisane wspólnie z kompozytorem Marcinem Partyką. W koncercie usłyszymy również nowe wersje największych przebojów Piotra Rubika („Niech mówią, że to nie jest miłość”, „Strumień”, „Miłość to wierność wyborowi”, „Psalm kochania”), a także premierowe piosenki z drugiej płyty wokalistki.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Centrum Kultury w Łomiankach

BILETY: 40pln

7. Dożynki Województwa Mazowieckiego

Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego odbędą się w Sierpcu. Będą one jednocześnie Dożynkami Diecezji Płockiej oraz Powiatu Sierpeckiego. W uroczystości weźmie udział ksiądz biskup Piotr Libera. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wiele atrakcji i aktywności. Między innymi koncert zespołu Enej czy Sławomira. Szczegółowy program Dożynek Województwa Mazowieckiego poniżej:

9.30 Zbiórka delegacji wieńcowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

10.00 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na miejsce uroczystej Mszy Świętej

10.40–11.00 Przygotowania do uroczystej Mszy Świętej

11.00 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery – biskupa płockiego

12.30 Hymn Państwowy oraz przemówienia powitalne

12.45 Ceremonia wręczania i dzielenia chlebem – hymny dożynkowe

13.30 Wystąpienia okolicznościowe

14.15 Wręczenie odznaczeń państwowych i branżowych oraz zakończenie konkursów plebiscytów

16.00 Zakończenie oficjalnych uroczystości

20.00 23.00 Koncert finałowy

20.00 Sławomir

21.30 Enej

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Sierpc

BILETY: wstęp bezpłatny

8. Kabaret Skeczów Męczących w Otwocku

Kabaret Skeczów Męczących działa już od 15 lat i na dzień dzisiejszy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kabaretów w kraju. Z okazji piętnastolecia działalności przygotowano zupełnie nowy program pełen nieznanych dotąd skeczów. Otwocka publiczność obejrzy premierowy spektakl już w najbliższy weekend.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

BILETY: 70pln

9. Międzynarodowy Festiwal Iluzjonistów w Radomiu

Najbliższy weekend w Radomiu będzie iście magiczny. Wszystko za sprawą wizyty najsłynniejszej międzynarodowej grupy iluzjonistów "Champions of Illusion". Organizatorzy zapowiadają wydarzenie jako niesamowity spektakl pełen światowych gwiazd. Oprócz grupy Champions of Illusion na festiwalu pojawią się polscy mistrzowie iluzji. Wydarzenie jest odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Radomska Orkiestra Kameralna

BILETY: 80pln

10. Legionowska Noc Kabaretowa

Od organizatora:

Przed nami pierwsza edycja Legionowskiej Nocy Kabaretowej. Jest to wydarzenie, które zrzeszać będzie największe gwiazdy polskiego kabaretu na jednej scenie. W tym roku wystąpią dla Państwa - Kabaret Skeczów Męczących, Łowcy.B oraz Formacja Chatelet. Gospodarzem wieczoru będzie Mariusz Ostrowski. Wydarzenie wspiera fundację Wydziału Zdrowia Miasta Legionowo działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Arena Legionowo

BILETY: Od 75pln

11. Koncert Sylwii Lipki w Radomiu

Sylwia Lipka jest młodą wokalistką, a ponadto youtuberką i prezenterką telewizyjną. Jej kariera rozpoczęła się dzięki konkursowi Young Sing Stars, organizaowanego przez wytwórnię My Music. Jej dotychczasowy przebieg kariery został przypieczętowany dwoma albumami długogrającymi. Utwory Lipki zdobywają wiele milionów wyświetleń w internecie. Już w ten weekend Sylwia Lipka wystąpi na żywo w Radomiu.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Klub Muzyczny Strefa G2 Radom.

BILETY: tymczasowo niedostępne w oficjalnej dystrybucji