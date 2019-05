Imprezy w Warszawie 10-12 maja 2019. Polecamy 35 najciekawszych wydarzeń na weekend [PRZEGLĄD]

Największe studenckie święto na Uniwersytecie Warszawskim zacznie się już w piątek. To wtedy Kampus Główny UW przejmą studenci, by wspólnie bawić się przy dobrej muzyce. W pierwszy dzień jUWenaliów zagrają: - KęKę - Mielzky - ZEUS - Dwa Sławy Po koncertach możecie wpaść na after w Klubie Hybrydy (ul. Złota 7/9), gdzie zabawa będzie trwać do białego rana. Godzina rozpoczęcia: 17:00 Miejsce: kampus Główny UW (Krakowskie Przedmieście 26/28) WYDARZENIE DARMOWE Zobaczcie też: Juwenalia 2019: Warszawa. Kiedy i gdzie? Juwenalia UW, PW, MegaWAT i inni [PROGRAM, DATY, KTO ZAGRA]

Szymon Starnawski/archiwum