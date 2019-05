Imprezy w Warszawie 24-26 maja 2019. Polecamy 35 najciekawszych wydarzeń na weekend [PRZEGLĄD]

Co z Halami Mirowskimi? Miasto odpowiada: "Działalność targowa oraz kulturalno-gastronomiczna"

Hale Mirowskie coraz bliżej remontu. We wtorek prywatny deweloper, razem ze spółdzielcami, zapowiedział gotowość do odnowienia hal targowych. Teraz miasto w odpowiedzi na nasze pytania uchyla rąbka tajemnicy. Co dalej z charakterystycznym miejscem na Woli?