Imprezy w Warszawie 26-28 kwietnia 2019. Polecamy 30 najciekawszych wydarzeń na weekend [PRZEGLĄD]

Rejsy do Serocka i wycieczki Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową. Ruszyła sprzedaż biletów Warszawskich Linii Turystycznych

Dzień jest już coraz dłuższy i słońce świeci mocniej, a to oznacza, że wracają Warszawskie Linie Turystyczne. Już teraz można kupować wejściówki na rejs do Serocka. Wyprawa statkiem „Zefir” to wycieczka, która trwa kilka godzin - w tym czasie okręt pokonuje około 60 kilometrów w ...