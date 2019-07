Imprezy Warszawa 12-14 lipca 2019. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Tam musicie być [PRZEGLĄD]

Amerykański zespół rockowy Bon Jovi znany z takich przebojów, jak m.in. "Livin On A Prayer", "Always" czy "It's My Life" po raz pierwszy w historii zagra w Warszawie. Grupa będzie promować najnowszy album "This House Is Not For Sale". Kiedy: 13 lipca o godz. 19:00 Gdzie: PGE Narodowy Bilety: tutaj

Przemysław Świderski/Archiwum