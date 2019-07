Imprezy Warszawa 19-21 lipca 2019. Przepis na weekend pełen atrakcji. Polecamy 30 najlepszych wydarzeń w stolicy

Od organizatorów: O wyjątkowości Pałacu Kultury i Nauki nie trzeba nikogo przekonywać. Teatry, uniwersytety, kina, muzea, instytucje naukowe, galerie i klubokawiarnie. Życia kultury i nauki wbród. Mógł to wymyślić tylko ktoś niedzisiejszy. Latem zawsze mamy okazję do małego świętowania największego w kraju domu kultury, nauki, sztuki i imprezy. Zapraszamy Was w niedzielę, 21 lipca do wspólnej zabawy: O 16.00 okolicznościowe przemówienia i urodzinowy TORT a zaraz potem potańcówka i LOTERIA, w której wygrać można wjazd na 40 piętro Pałacu, czyli pod sam pałacowy ZEGAR. O odpowiedni rytm zadba dj Burn Reynolds. Poza słodkościami i tańcem zapraszamy na: - w godz. 11:00 – 14:00 warsztaty kreatywne dla dzieci - na 30. piętrze, w kawiarni So Coffee - również na 30. piętrze Radio ZET, w godz. 16:00 – 17:30, zaprasza na urodzinowe animacje - nie zabraknie waty cukrowej (bezpłatna dla każdego kto odwiedzi taras widokowy) - równolatkowie Pałacu oraz dzieci do 6 roku życia wjeżdżają na 30. piętro bezpłatnie - fotobudka na 1. i 30. piętrze będzie dla Was za darmo - gdyby taniec Was wymęczył beczkowóz od Woda dla Warszawy pozwoli Wam uzupełnić braki wodne - Grabczewscy odsłonią urodzinową dekorację kwietną wokół neonu WARSZAWA Kiedy: 21.07.2019 r., godz. 16:00 Gdzie: Pałac Kultury i Nauki Warszawa Plac Defilad 1 Wstęp bezpłatny

Szymon Starnawski/archiwum