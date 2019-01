Imprezy Warszawa 19-21 października. Najciekawsze wydarzenia nadchodzącego weekendu

1. PIĄTEK: Stand-Up: Trasa 42,5 Komików

W piątkowy wieczór na warszawskim Mokotowie pojawi się pięciu znakomitych komików. We wspólną trasę ze swoimi programami wyruszli Maks Padalak, Mateusz Petryka, Piotr Splin, Kamil Ozimiński i Dariusz Ratajczak. Panowie zaprezentują wiele premierowych żartów i część starszego materiału. Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla widzów dorosłych.

KIEDY: 19.10.2018

GDZIE: Warszawa, Local na Mokotowie, ul. Sandomierska 13 (wejście od ul. Rejtana)

BILETY: od 20pln

2.PIĄTEK: Leski / 1. Urodziny Worka Kości

Za kilka dni minie rok od hucznego otwarcia Worka Kości. Właściciele lokalu postanowili celebrować swoje święto, zapraszając znakomitego artystę, Leskiego. Leski podczas kameralnego koncertu będzie promować swój najnowszy album "Miłość. Strona B."

KIEDY: 19.10.2018

GDZIE: Worek Kości, ul. Bagatela 10

BILETY: wstęp bezpłatny

3.PIĄTEK: Stand-Up Polska: Cezary Jurkiewicz

Kolejnym komikiem, który wystąpi w piątkowy wieczór w Warszawie jest Cezary Jurkiewicz. Jurkiewicz rozbawia publiczność w całym kraju już od wielu, wielu lat. Jest jedną z ikon formy stand-up w Polsce. Na scenie klubokawiarni Resort, Jurkiewicz zaprezentuje swój autorski program zatytułowany "Dobra Nowina". Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla widzów dorosłych.

KIEDY: 19.10.2018

GDZIE: Warszawa, Resort, ul. Bielańska 1

BILETY: Od 29pln

4. PIĄTEK: Wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Od organizatorów:

"Zapraszamy na wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich. Na spacerze tym skupimy się przede wszystkim na mniej znanych miejscach Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera, gdyż często nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Opowiemy o ich tajemnicach i sekretach. Moc wrażeń gwarantowana! Aby nikt nie umarł ze strachu, w czasie spaceru będziemy też serwować humor oraz anegdoty"

KIEDY: 19.10.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

5.PIĄTEK-NIEDZIELA: Camper Caravan Show 2018

Camper&Caravan Show to element Międzynarodowych Targów Turystycznych (World Travel Show). Podczas targów odwiedzający będą mogli zobaczyć kampery i przyczepy turystyczne, jakich jeszcze nigdy nie prezentowano. Wśród nich mają pojawić się luksusowe kampery z miejscem na niewielki samochód, kampery budowane na zamówienie, a także kampery przystosowane do gotowania! Ponadto pojawi się Strefa Outdoor, gdzie będzie można przetestować różnego rodzaju sprzęty: akcesoria outdoorowe i kampingowe, pojazdy, quady czy skutery śnieżne.

KIEDY: 19-21.10.2018

GDZIE: Nadarzyn, Ptak Warsaw Expo

BILETY: od 10pln

6. PIĄTEK-NIEDZIELA: Festiwal Komedii Stolica

Po niemal 10 latach powraca Festiwal Komedii Stolica. Uczestnicy festiwalu zaprezentują takie formy satyryczne jak stand-up, kabaret, improwizacja, piosenka oraz film. Festiwal potrwa przez cały weekend, więc fani komedii mogą być spokojni, że nie przeoczą żadnego wydarzenia w ramach festiwalu. Na piątek zaplanowano przegląd sceny stand-up, w sobotę odbędzie się Przegląd Kabaretów Stolica, zaś w niedzielę Gala Finałowa. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie.

KIEDY: 19-21.10.2018

GDZIE: Dzielnicowy Ośrodek Kultury na Ursynowie, ul. Kajakowa 12b

BILETY: wstęp bezpłatny

7. PIĄTEK-NIEDZIELA: 2. Urodziny Hali Koszyki

W ten weekend jubileusz obchodzi również Hala Koszyki. Stara hala działa w nowej odsłonie już od dwóch lat. Z tej okazji zaplanowano 3 dni szalonej zabawy w stylu lat 50-tych. Wśród atrakcji przewidziano muzykę na żywo, koncerty, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji w stylu starej Warszawy z czasów wczesnego PRL-u. Imprezy związane z obchodami drugich urodzin potrwają w Koszykach przez cały weekend.

KIEDY: 19-21.10.2018

GDZIE: Hala Koszyki

BILETY: wstęp bezpłatny

8. SOBOTA: Stare Piosenki Nocą / Przebierane*

Sobota w barzeStudio przebiegnie pod znakiem starych piosenek filmowych. Ci, którzy zdecydują się przebrać za bohatera lub bohaterkę starego filmu (granicę czasową można wyznaczyć według własnego wyczucia) na imprezę wejdzie za darmo. Leniwi będą musieli zapłacić za wejście 10 złotych.

Stare piosenki zawsze chodziły w parze ze starymi filmami. A 20 października po sąsiedzku trwał będzie filmowy festiwal. To okazja idealna. - piszą organizatorzy.

Stare Piosenki Nocą to autorski cykl imprezowy Bartka Mindewicza.

KIEDY: 20.10.2018

GDZIE: Bar Studio, PkiN, pl. Defilad 1

BILETY: wstęp bezpłatny / 10pln

9. SOBOTA: Żarcie Na Kółkach: Zakończenie sezonu 2018

Ostatni zlot food trucków tym razem odbędzie się z przytupem, bo w nowo otwartym Centrum Praskim Koneser. Będzie można spróbować klasyków, takich jak burgery, hot-dogi, frytki i zapiekanki oraz rarytasy z Meksyku, Tajlandii, Korei, Kolumbii czy Brazylii. Nie zabraknie propozycji dla wegetarian i wegan oraz rozgrzewającego jedzenia.

KIEDY: 20-21.10.2018

GDZIE: Warszawa, Centrum Praskie Koneser

BILETY: wstęp bezpłatny

10. SOBOTA: Killing Joke w Stodole

Killing Joke to kultowy, brytyjski zespół założony w latach 80 przez Jaza Colemana i Paula Fergusona. Muzycy doskonale odnajdują się w postpunkowo-industrialnym klimacie. Z okazji 40-lecia działalności zespołu wyruszają w trasę koncertową zatytułowaną "Laugh At Your Peril". W ramach trasy wystąpią również w Warszawie, a nastąpi to już w najbliższą sobotę, 20 października. Jako support wystąpi inna brytyjska grupa – TURBOWOLF.

KIEDY: 20.10.2018

GDZIE: Warszawa, Klub Stodoła

BILETY: 99pln

11. SOBOTA: Spacer szlakiem fotografii NAC

W sobotnie popołudnie można wybrać się na wyjątkowy spacer śladami fotografii Narodowego Archiwum Cyfrowego. To doskonała okazja, aby zgłębić swoją wiedzę na temat historii Warszawy. W roli przewodnika wystąpi Hanka Warszawianka (Hanna Dzielińska) – przewodnik, dziennikarka i popularyzatorka dziejów miasta. Sobotniemu spacerowi będzie towarzyszyć myśl przewodnia "Wielka sława to żart – Stare Powązki".

KIEDY: 20.10.2018

GDZIE: Warszawa

BILETY: udział bezpłatny

12. SOBOTA: XIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej Warszawa 2018

Wśród atrakcji tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyfrowej w Warszawie, pojawią się między innymi akrobacje na granicy ludzkich możliwości, latające motory, magia, a nawet ostatni żyjący dinozaur – twierdzą organizatorzy. Wszystko zostanie zaprezentowane w nastrojowej oprawie muzycznej, z przemyślaną choreografią i udziałem najlepszych artystów z całego świata. Hasłem nadchodzącej edycji festiwalu jest "Powrót do dziecięcych lat" – to nawiązanie do baśniowego charakteru programu.

KIEDY: 20.10.2018

GDZIE: Warszawa, ul. Górczewska 124 (obok Wola Park)

BILETY: od 30pln

13. SOBOTA: Koncert: George Ezra

Od organizatora:

George Ezra to młody brytyjski singer-songwriter, który podbił listy przebojów na całym świecie takimi przebojami jak „Budapest” czy „Paradise”. W 2013 roku zadebiutował na BBC Introducing Stage na Glastonbury Festival, a kilka miesięcy później pojawiła się jego debiutancka EP-ka („Did You Hear The Rain?”). W kolejnym roku systematycznie pojawiał się we wszystkich zestawieniach debiutantów, z którymi branża muzyczna wiąże duże nadzieje. Artysta obecnie ma na koncie niezliczoną ilość nominacji do nagród muzycznych i występy przed publicznością na całym świecie. George Ezra na marzec tego roku zapowiedział premierę drugiego albumu „Staying at Tamara’s”. Uwielbiany przez polską publiczność muzyk wystąpi 20 października na warszawskim Torwarze!

KIEDY: 20.10.2018

GDZIE: Warszawa, Hala Torwar

BILETY: 170pln

14. SOBOTA: Warszawski Festiwal Kawy

4. edycja Warszawskiego Festiwalu Kawy będzie imprezą dwudniową. Wszyscy smakosze nie tylko "małej czarnej" będą mogli świętować 20 i 21 października w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy (ul. Bracka 25).

Wydarzenie jest biletowane, wstęp kosztuje 10 zł. Plusem jest, że kupując bilet w sobotę, otrzymacie opaskę, która uprawni was do wejścia także w niedzielę. Na miejscu czekać na was będą różnorodne kawiarnie, palarnie kaw, kawowe akcesoria, produkty komplementarne, cuppingi, konkursy z nagrodami czy pokazy i szkolenia na scenie.

KIEDY: 20-21.10.2018

GDZIE: Warszawa, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25

BILETY: 10pln

15. SOBOTA-NIEDZIELA: Wyścigi Konne na Służewcu

Od organizatora:

Prestiżowe gonitwy i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że od blisko 80 lat tor przyciąga nie tylko rzesze warszawiaków, ale także turystów z kraju i z zagranicy. Zaprojektowany w dwudziestoleciu międzywojennym przez wybitnego architekta II Rzeczpospolitej Zygmunta Plater-Zyberka został otwarty w czerwcu 1939 roku. Tor Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu to jeden z najpiękniejszych torów na świecie, który nadal

zachwyca wspaniałą architekturą i przyrodą. Wyścigi konne odbywają się w weekendy od kwietnia do listopada. Weekendowa wycieczka na służewiecki tor to znakomita okazja do spędzenia kilku chwili z dala od

wielkomiejskiego zgiełku, gdzie można odpocząć, a równocześnie przeżyć sportowe emocje związane z rywalizacją dżokejów i koni na torze.

KIEDY: 20-21.10.2018

GDZIE: Warszawa, Tor Wyścigów Konnych Służewiec

BILETY: od 5pln

16. NIEDZIELA: Straszny spacer po Starówce

Podczas tego spaceru poznasz budzące dreszczyk tajemnice warszawskiej Starówki. Wskazane zostanie miejsce gdzie znajdowało się prosektorium dla wiślańskich topielców, czy jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku. Udział w spacerze jest bezpłatny, natomiast po jego zakończeniu można obdarować przewodnika dobrowolną darowizną.

KIEDY: 21.10.2018

GDZIE: Plac Zamkowy, pod bramą Zamku Królewskiego

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

17. NIEDZIELA: Bubble Football w Hula Kula

Bubble Football to piłka nożna w zupełnie nowej odsłonie. Mianowicie, zawodnicy wchodzą do dmuchanych kul, w których to próbują skierować piłkę do bramki przeciwnika. Zajęcie powinno spodobać się nie tylko fanom klasycznego futbolu, ale wszystkim, którzy lubią dobrze się bawić i czuć sportowe emocje. Rozgrywki odbywają się o określonych godzinach w zależności od wieku uczestników.

Grupy wiekowe:

14:00 – dzieci w wieku 6-7 lat

15:00 - dzieci w wieku 8-9 lat

16:00 - dzieci w wieku 10-12 lat

KIEDY: 21.10.2018

GDZIE: Warszawa, Hula Kula, ul. Jagiellońska 82b

BILETY: 39,90pln - w cenie 15 minut gry oraz całodzienny bilet na plac zabaw.

18. NIEDZIELA: Per Gessle's Roxette Official Event

Od organizatora:

Dobra wiadomość dla europejskich fanów szwedzkiej grupy Roxette - autor piosenek Per Gessle, wyrusza w trasę po Europie, na której zaprezentuje wspaniałe utwory zespołu Roxette.

Charyzmatyczna piosenkarka grupy, Marie Fredriksson, ogłosiła swoje wycofanie się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych wiosną 2016 roku, krótko przed wydaniem dziesiątego studyjnego albumu grupy, "Good Karma".

W obliczu tej sytuacji Gessle postanowił skoncentrować się na pisaniu materiału na projekt solowy, który został zrealizowany w Nashville jeszcze w tym samym roku. Nagrania wykonali długoletni szwedzcy partnerzy muzyczni Christoffer Lundqvist, Clarence Ofwerman, Anders Herrlin i Helena Josefsson, w połączeniu z długą listą najlepszych amerykańskich instrumentalistów sesyjnych.

KIEDY: 21.10.2018

GDZIE: Warszawa, Klub Stodoła

BILETY: Od 179pln