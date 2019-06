Najhuczniej obchodzone imieniny w Warszawie? Imieniny Jana Kochanowskiego! Trzy sceny, a na nich nie tylko kilkanaście spotkań z pisarkami i pisarzami, ale również koncerty, spektakle i mecz poetycki, podczas którego dwie drużyny aktorów będą konkurować w interpretowaniu wierszy. Imieniny Jana Kochanowskiego to też kiermasz książki. Jak co roku, w Ogrodzie Krasińskich będzie można znaleźć kilkadziesiąt stoisk najciekawszych polskich wydawnictw – także tych specjalizujących się w literaturze dziecięcej, które z myślą o najmłodszych uczestnikach pikniku przygotują warsztaty z pisarzami i ilustratorami. Dla młodych czytelników zagra zespół Jerz Igor, a popularni aktorzy przedstawią swoją interpretację „Mirabelki” Cezarego Harasimowicza. Bohaterem tegorocznej edycji wydarzenia jest Gustaw Herling-Grudziński. Z tej okazji prosto z rodzinnego Neapolu przyleci do Warszawy Marta Herling – i w rozmowie z Jerzym Kisielskim opowie o dzieciństwie u boku ojca-pisarza. Postać autora „Innego świata” stanie się pretekstem do rozmowy z Joanną Bator i Iloną Wiśniewską o pisaniu daleko poza granicami Polski, a Stefan Chwin i Tadeusz Sobolewski opowiedzą, jakie to uczucie oddać w ręce czytelników swój dziennik. Pełen program wydarzenia znajdziecie TUTAJ

