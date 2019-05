Miley Cyrus, Solange, The Raconteurs, Quebonafide to gwiazdy tegorocznej, dwunastej już edycji Orange Warsaw Festival. Na pewno i tym razem nie zabraknie wielu muzycznych wrażeń - w końcu to jeden z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych festiwali w naszym kraju. Gdzie: Tor Wyścigów Konnych Służewiec ul. Puławska 266 Kiedy: 31 maj o 15:00 - 2 czerwca o 02:00 Bilety: tutaj

Archiwum Nasze miasto.pl