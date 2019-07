Jazz na starówce 2019. 25. edycja festiwalu jazzowego w Warszawie od 6 lipca [ZA DARMO]

Jazz na starówce 2019. To już 25. edycja festiwalu jazzowego na Starym Mieście w Warszawie. Tegoroczna edycja potrwa od 6 lipca do 31 sierpnia 2019. Koncerty odbywać się będą we wszystkie kolejne soboty. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegółowy program w artykule poniżej.