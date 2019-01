Ina Benita uciekła do Maroka? Tajemnica "zmartwychwstania" i zniknięcia warszawskiej gwiazdy przedwojennego kina

Bułhakowie trafili do Warszawy w 1920 r., uciekając przed bolszewicką pożogą. Matka przyszłej aktorki niebawem zmarła. Tymczasem ojciec, zgodnie z ówczesną modą panującą w wyższych sferach, wysłał młodą Inę za granicę. Przez kilka lat edukowała się ona pod opieką zakonnic w katolickiej szkole Sacre Coeur w Paryżu. Po powrocie do Polski, już jako powabna nastolatka, zdecydowała się zostać aktorką. Konieczne wykształcenie zdobyła na Kursach Wokalno Dramatycznych H.J. Hryniewieckiej. Była to istna „kuźnia aktorek”, która wychowała całe pokolenie wielkich artystek scenicznych, jak np. Zofia Lindorfówna.

Film "Ludzie Wisły" Aleksandra Forda. Jego akcja dzieje się wśród stołecznych wodniaków mieszkających na barkach i pływających po Wiśle

Aktorka nie porzuciła bynajmniej kariery scenicznej. Od 1937 r. grała w wielu stołecznych teatrach rewiowych - m.in. w „Cyruliku Warszawskim” (1937), „Wielkiej Rewii” (1938-39) i Teatrze Malickiej (1938), a od wiosny 1939 w „Ali Babie”.

Podczas okupacji Ina Benita występowała w warszawskich teatrach jawnych - „Komedii”, „Niebieskim Motylu” i „Miniaturze” - będących pod kuratelą niemieckiej cenzury. Poza tym żyła z wyprzedaży luksusowych prezentów, które w ciągu lat kariery otrzymała od licznych wielbicieli. Musiała radzić sobie sama. Jednocześnie zaangażowała się w pracę dla wywiadu ZWZ-AK. Zbierała informacje na temat Niemców i współpracujących z nimi polskich artystów.

Jeszcze przed wojną Benita miała za sobą dwa niedane małżeństwa. W mrocznych wojennych czasach miłość przyszła do niej niespodziewanie. Na jednym z rautów poznała porucznika Wehrmachtu Otto Havera, pochodzącego z Austrii fotografa. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. W 1943 r. wyjechali razem do Wiednia. Tutaj okazało się, że Haver jest żonaty. Zdradzona kobieta doniosła na niego, że „hańbi on rasę” zadając się ze Słowianką (w Rzeszy było to karane). Miłość zakończyła się tragicznie. Oficer został za karę wysłany na front wschodni, gdzie zaginął. Benita wróciła do Warszawy. Na początku 1944 r., prawdopodobnie także na podstawie donosu małżonki swojego kochanka, została aresztowana przez Gestapo. W zaawansowanej ciąży trafiła na Pawiak. 8 kwietnia urodziła tam dziecko – syna Tadeusza Michała. 31 lipca Ina Benita została wraz z grupą kilkuset więźniów wypuszczona na wolność. Schroniła się u swojego ojca, który mieszkał na Starym Mieście. Tam zastał ją wybuch powstania.

W czasie bombardowań Starówki pan Mikołaj Florow-Bułhak zginął pod gruzami. Ina Benita z synem ewakuowała się kanałami z placu Krasińskich do Śródmieścia, na Warecką.

Do niedawna sądzono, że aktorka zginęła zagazowana w kanałach. Tymczasem publikacje Marka Telera (autora Histmag.org) i Piotra Gacka (biografa aktorki) ukazują zupełnie inną wersję jej dalszych losów.

Materiały ujawnione jesienią 2018 r. wskazują, że Benita we wrześniu 1944 r. przedostała się z synem do Pruszkowa. Tam pozostawiła syna pod opieką znajomych, a sama wyjechała do Austrii. W kwietniu 1945 r. po syna zgłosił się tajemniczy mężczyzna, który zabrał go do matki.

W maju 1945 r. aktorka, już z małym Tadeuszem, przebywała w Hohegeiss, miasteczku w Dolnej Saksonii. W miesiąc później poślubiła Niemca, Hansa Georga Willi Pascha. Mężczyzna uznał dziecko nowej żony za swojego syna. Dał mu nazwisko. Para osiadła w Rhumspringe pod Getyngą.

Szczęście artystki trwało raptem kilka miesięcy. 15 listopada 1945 r. Hans Georg Pasch został zamordowany przez grupę robotników ze Wschodu.

Po śmierci męża Ina Benita pozostała w Niemczech co najwyżej do 1947 r. Z tego czasu zachowało się jej ostatnie znane zdjęcie. Potem zniknęła zacierając po sobie wszystkie ślady. Co się z nią stało? Historycy jeszcze tego nie ustalili. Prawdopodobnie wyemigrowała do Maroka, Ameryki Południowej lub Stanów Zjednoczonych.