Wczoraj na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się inauguracja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019.

VI edycja największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce, odbędzie się w terminie 10-12 maja 2019 r. To akcja skupiająca przedsiębiorczych, dynamicznych i odważnych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Podczas zeszłorocznej edycji odbyło się prawie 560 wydarzeń, które odwiedziło ponad 132 tys. uczestników.

W tym roku akcji DOFE będą towarzyszyły obchody 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pod hasłem „Polska Różnorodna”, VI edycja Dni Otwartych podsumuje wszystkie dotychczasowe lata wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśli ich wpływ na rozwój kraju.

Wybór Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, jako miejsca inauguracji Dni Otwartych jest nieprzypadkowy. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dokonana została gruntowna rewitalizacja X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. W budynku przeprowadzony został kapitalny remont, a w jego wnętrzu stworzono atrakcyjną i nowatorską wystawę. Muzeum X Pawilonu, będącego oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie, otrzymało dofinansowanie na dwa projekty inwestycyjne. Środki europejskie pomogły przeprowadzić prace remontowe budynków (obejmujące także sąsiednie obiekty: Bramę Bielańską i XI Pawilon) - wartość projektu to ok. 12 mln zł, z czego 85 proc. pokryły fundusze unijne. Przeprowadzona została także aranżacja wnętrz z wystawami, pracowniami naukowymi i magazynami zbiorów oraz ekspozycji plenerowej. Przedsięwzięcie pochłonęło ok. 5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej.