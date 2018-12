Informacja prasowa rusza akcja "Pomoc poprzez naukę"

Ucząc się angielskiego z ELLA Language, możesz pomóc potrzebującym pieskom

Psy w Schronisku w Korabiewicach potrzebują specjalistycznej karmy. Możemy im ją zapewnić, robiąc postępy w nauce języka angielskiego. ELLA – internetowa platforma językowa, wspólnie ze Schroniskiem Korabiewicach i Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, rozpoczyna akcję „Pomoc poprzez naukę”.

Co wspólnego może mieć rozwiązywanie ćwiczeń z angielskiego ze wspieraniem czworonogów ze schroniska?

– Nasza platforma do nauki angielskiego oferuje kompleksowy i spersonalizowany program z innowacyjnymi narzędziami – mówi Ewa Andrukiewicz, pomysłodawczyni i założycielka ELLA Language. – Udowodniliśmy, że nauka języka nie musi być monotonna. Motywujemy między innymi, wzbudzając w uczniach ducha rywalizacji. Stają do gry sami ze sobą lub z innymi uczestnikami platformy, plasując się w rankingach. Za każde dobrze rozwiązane ćwiczenie otrzymują diamenty, które wymieniają na różne nagrody. Dzięki naszej akcji, diamenty mogą również przekazać na rzecz potrzebujących piesków z Korabiewic.

Firma ELLA Language w zamian za diamenty, zdobyte podczas rozwiązywania angażujących i zróżnicowanych ćwiczeń z angielskiego, kupi specjalistyczną karmę dla podopiecznych schroniska. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie:

https://ellalanguage.com/pl/pomoc-przez-nauke/

Pomaganie oraz obdarowywanie prezentami uaktywnia procesy odpowiedzialne za empatię, zaufanie, odczuwanie bliskości. Okazuje się, że dzięki niesieniu pomocy stajemy się po prostu lepsi. Niwelujemy również skutki stresu oraz rozbudzamy intuicyjne myślenie, które pomaga w nauce języków obcych. ELLA Language właśnie na nie postawiła, opracowując program, który rozwija umiejętności związane z posługiwaniem się językiem. Dzięki nauce z ELLA poznajemy nie tylko słownictwo, sformułowania i reguły gramatyczne, ale przede wszystkim uczymy się poprawnie wykorzystywać je w codziennej komunikacji i różnorodnych kontekstach. Żeby zacząć skutecznie posługiwać się językiem angielskim, a jednocześnie pomóc psom ze schroniska, wystarczy wejść na stronę https://ellalanguage.com/pl/pomoc-przez-nauke/, by rozpocząć interaktywną niestandardową naukę. – Zachęcamy – przekaż swoje diamenty na szczytny cel – obdaruj potrzebujące psy jedzeniem – mówi Ewa Andrukiewicz.

Informacje o akcji wsparcia schroniska w Korabiewicach „Pomoc poprzez naukę”:

https://ellalanguage.com/pl/pomoc-przez-nauke/