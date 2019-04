Innogy Go - nowy carsharing w Warszawie. We flocie całkowicie elektryczne BMW i3

Początkowo system wypożyczalni aut na minuty chciało wprowadzić miasto. Urzędnicy jednak pracowali nad projektem w takim tempie, że w międzyczasie na rynku pojawiło się kilka prywatnych firm oferujących usługi "samochodowego Veturilo". Kiedy branża rozwinęła się, miasto odrzuciło pomysł argumentując, że rynek nie potrzebuje już wsparcia publicznego. Mimo to aut na minuty wciąż przybywa. Wkrótce swoją flotę pojazdów na ulice Warszawy wprowadzi marka Innogy, a zasili ją 500 działających na prąd BMW i3. W stolicy będzie to pierwszy w pełni elektryczny system carsharingowy. W lutym ubiegłego roku firma prowadziła już testy. Warszawiacy mogli wówczas skorzystać z kilku aut w formie pilotażowej. Docelowa flota i pełna wersja systemu Innogy pojawiła się w Warszawie 3 kwietnia 2019 r.

Ile to kosztuje?

Do dyspozycji warszawiaków przekazanych zostanie docelowo aż 500 samochodów BMW i3 napędzanych wyłącznie energią elektryczną. Dodatkowo, z myślą o miłośnikach aut sportowych, wśród nich dostępnych także będzie niedługo 30 aut BMW i3s.

Koszt wynajmu samochodu w systemie wyniesie 1,19 zł za minutę (1,49 zł/min. w przypadku BMW i3s), a maksymalnie 239 zł za dobę (299 zł za i3s). Oznacza to, że za pokonanie 10 km w Warszawie zapłacimy ok. 29 zł. Przy mniejszy natężeniu ruchu będziemy musieli zapłacić 23 zł., a w korkach - ok. 35 zł.

Chcąc zachęcić mieszkańców Warszawy do jazdy autami elektrycznymi, innogy udostępnia pierwszą – 15 minutową – jazdę w ramach usługi za 1 grosz.

Stacje ładowania

Klienci car sharingu od innogy będą także mieli zapewniony serwis związany z ładowaniem aut elektrycznych. innogy wykorzysta do tego celu dedykowaną sieć 30 punktów ładowania, tzw. superchargerów o mocy 50kW każdy. Stacje są w stanie w pełni naładować BMW i3 w 50 minut. Opcjonalnie, możliwe będzie podłączenie auta przez użytkownika do jednej z ogólnodostępnych stacji ładowania innogy na terenie Warszawy i okolic. Dostarczana do obydwu typów stacji energia pochodzi w całości z odnawialnych źródeł energii pozyskanej z wiatru.

Lista stacji dostępna jest na mapie w aplikacji mobilnej innogy go! Docelowo firma rozpoczęła budowę w Warszawie sieci 500 ogólnodostępnych punktów ładowania. Będzie ona zaprojektowana tak, aby punkty ładowania znajdowały się w najdogodniejszych dla Klientów częściach miasta – zarówno w jego ścisłym centrum, jak i w okolicach osiedli mieszkaniowych oraz centrów biznesowych. Do tej pory innogy udostępniała mieszkańcom Warszawy i okolic 36 punktów ładowania.

