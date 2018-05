Mitsubishi Motors Golf Championship rozegrany zostanie po raz pierwszy, ale miejsca rozeszły się już na miesiąc przed startem. Dlaczego? Wprowadza sporo nowości, świetne nagrody i wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. Udział weźmie też znany aktor Maciej Stuhr. Turniej startuje 2 czerwca.

W sobotę 2 czerwca pole Sobienie Królewskie Golf & CC pod Warszawą zamieni się w japońską enklawę. Na miejscu będzie można wziąć udział w warsztatach ikebany, origami czy parzenia herbaty. Poczęstunek? Oczywiście sushi.- Turnieju z taka oprawą jeszcze w Polsce nie było. Obraliśmy sobie za cel stworzyć wydarzenie, które zachwyci golfistów, a także przyciągnie na pole ich rodziny oraz inne osoby, które chcą poznać tę dyscyplinę sportu – mówi Yasuyuki Oyama, Prezes Zarządu Mitsubishi Motors.Organizatorzy zapraszają na piknik i akademię golfa. To szansa na posmakowanie tego sportu pod okiem profesjonalnych trenerów. W takiej lekcji weźmie udział aktor Maciej Stuhr.- Dzięki Mitsubishi co chwilę staję przed ciekawymi wyzwaniami. W czasie turnieju zamierzam podszkolić się w grze w golfa. Liczę na znakomitą zabawę, podobnie jak w ubiegłym roku na zlocie Mitsubishi, gdzie świetnie bawiliśmy się całą rodziną – mówi Maciej Stuhr.Czerwcowa sobota w Sobieniach Królewskich spodoba się również dzieciom. Dla młodszych przewidziano liczne gry i zabawy, w tym malowanie twarzy czy żonglerka. Na gości czekać będą przygotowane do jazd testowych i offroad najnowsze samochody Mitsubishi, w tym łączący drapieżny design z zaawansowaną technologią Mitsubishi Eclipse Cross. Mitsubishi Motors Golf Championship to jedyne zawody, w których do wygrania jest runda golfa z najbardziej znanymi polskimi zawodowymi golfistami Mateuszem Gradeckim i Adrianem Meronkiem.Dla golfistów to wyjątkowa nagroda. W Polsce chyba każdy zainteresowany dyscypliną kibicuje Meronkowi i Gradeckiemu we wspinaczce po golfowe sukcesy. Obaj są wychowankami wrocławskich klubów golfowych, razem grali na uczelni East Tennessee State Universty i jeszcze jako juniorzy osiągnęli bardzo wiele. Obecnie jako zawodowcy grają w turniejach cyklu European Challenge Tour – również przeciwko sobie. Prywatnie się przyjaźnią.Jedną z największych atrakcji zawodów będzie konkurs Hole in One, w którym do wygrania będzie Mitsubishi Eclipse Cross. Osoba, która trafi piłeczką do dołka za pierwszym uderzeniem, odjedzie tym autem do domu. Jest o co walczyć.Uczestnicy turnieju Mitsubishi Motors Golf Championship mogą liczyć także na nagrody od znanego na całym świecie japońskiego producenta sprzętu golfowego Mizuno. Już sam pakiet startowy wygląda obiecująco. Zawodnicy otrzymają koszulkę od Mizuno, czapeczkę oraz trzy piłki golfowe tej marki.Mitsubishi Motors Golf Championship to nowy turniej, ale marka od lat wspiera rozwój golfa w Polsce. Dotychczas była partnerem przy cyklu Deutsche Bank Polish Masters. Te doświadczenia zaowocowały pomysłem na własne zawody.- Chcemy w ten sposób jeszcze mocniej podkreślić siłę i wizerunek marki. Liczymy, że turniej dzięki swej nieszablonowej, japońskiej oprawie spodoba się wszystkim golfistom – mówi Yasuyuki Oyama.Turniej startuje 2 czerwca na polu Sobienie Królewskie Golf & CC pod Warszawą.Informacje o turnieju: mitsubishigolf.pl