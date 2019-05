Instytut Festival 2019. Wielka impreza techno w Garnizonie Modlin

Techno w najlepszym wydaniu

Maceo Plex, Ben Klock, Dasha Rush, Richie Hawtin czy legendarny producent Dozzy Donato. Miłośnikom muzyki techno nie trzeba przedstawiać tych artystów. W towarzystwie naszych rodzimych gwiazd m.in. An On Bast i Dtekki wystąpią oni podczas drugiej edycji Instytut Festival 2019 Music & Art. Wydarzenie odbędzie się w weekend 21-22 czerwca w Garnizonie Modlin pod Warszawą. Ale to nie wszystko. Podczas festiwali nie zabraknie także wystaw i instalacji artystycznych polskich artystów urban artu.

"21 i 22 czerwca 2019 w Garnizonie Modlin ponownie spotkamy się na trzech scenach w zupełnie nowej, niepowtarzalnej scenerii. Tak jak w zeszłym roku o najlepsze doznania wizualne zadbają najlepsi artyści sztuk wizualnych" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Poprzednia edycja festiwalu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Mówiło się o nim nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Co ciekawe, zdobył świetne recenzje w jednym z najważniejszych pism klubowych na świecie - Mixmag. Wzmiankę o wydarzeniu zamieścił brytyjski dziennik The Guardian, włoski magazyn Vogue i niemiecki Faze.

Instytut Festival 2019 - informacje

Kiedy: weekend 21-22 czerwca 19:00 -6:00

Gdzie: Garnizon Modlin (ul. Generała Józefa Bema, Nowy Dwór Mazowiecki)

Bilety: Zainteresowanych festiwalem Instytut Festival 2019 Music & Art odsyłamy na stronę Biletomat.pl. Tam kupicie bilety na festiwal.