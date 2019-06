International Festival of Warsaw 2019. Mnóstwo jedzenia z całego świata i uliczna fiesta. Trwa międzynarodowy piknik rodzinny [ZDJĘCIA]

International Festival of Warsaw 2019

Na warszawskiej Agrykoli trwa dwudniowy festiwal międzynarodowej społeczności, która zamieszkuje Warszawę. International Festival of Warsaw to mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Dzieci mogą brać udział w grach, zabawach, pokazach artystycznych, korzystać ze strefy aktywnej nauki czy zmierzyć się w turniejach sportowych. Z kolei dorośli mogą kosztować przysmaków z całego świata i kupować regionalne produkty z różnych krajów. Wydarzenie trwa przez dwa dni, od 1 do 2 czerwca 2019.

W programie znalazły się m.in.:

Pokazy artystyczne i taneczne z całego Świata

Prezentacja krajów + uliczna fiesta

Strefa aktywnej nauki

Gry i zabawy dla najmłodszych

Miasteczko sportowo - rekreacyjne

Kuchnie całego Świata

Turnieje sportowe (streetball, piłka nożna)

Koncerty