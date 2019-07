Internet światłowodowy w Warszawie

Internet światłowodowy opiera się na technologii FTTH (ang. Fiber to the Home), co oznacza, że łącze prowadzone jest z centrali operatora bezpośrednio do mieszkania lub domu użytkownika bez żadnych dodatkowych przekaźników. Przepustowość łącza nie jest dzielona pomiędzy klientów, więc bez względu na to, w jakim stopniu korzystają oni z sieci, nie powoduje to spadku prędkości u sąsiada.

Podłączenie sieci do lokalu nie jest też czasochłonne i skomplikowane. Całość prac przyłączeniowych trwa zazwyczaj do trzech godzin i nie wypływa w zauważalny sposób na estetykę wnętrza. Zainstalowane gniazdo optyczne, do którego doprowadzone jest włókno światłowodowe, pozwala na korzystanie z szerokopasmowego internetu, a także telewizji cyfrowej.

Zalety internetu światłowodowego Orange

Światłowód to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie internet, a jego możliwości są tak duże, że bywa określanym mianem technologii przyszłości. Internet światłowodowy niesie użytkownikowi szereg wymiernych korzyści, takich jak: