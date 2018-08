Inwestycje w Warszawie. Ratusz przeznaczy dodatkowe pół miliarda. Powstanie nowy Teatr Żydowski, stadion Polonii i szkoły

Każdego roku w stolicy przybywa nowych inwestycji i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższy czas się to nie zmieni. Budżet inwestycyjny Warszawy właśnie powiększył się o kolejne projekty. Do tych najważniejszych należy zaliczyć adaptację budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego oraz modernizację Ośrodka „Polonia” przy ul. Konwiktorskiej 6.

- Przed nami wielomilionowe inwestycje w kulturę. Zarówno kulturę wysoką, jak i fizyczną warszawiaków. Mówiąc o dzisiejszych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie możemy jednak zapominać o mniejszych projektach, które są ważne dla społeczności lokalnych i mieszkańców konkretnych dzielnic czy osiedli. Dlatego też przebudowujemy i doposażamy szkoły czy też inwestujemy w budowę lokali komunalnych – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Miasto przeznaczy 150 milionów złotych na przywrócenie Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w okolice placu Grzybowskiego. Nową siedzibą sceny i Centrum Kultury Jidysz będzie kamienica przy ulicy Próżnej 14. Środki finansowe posłużą na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji, która przywróci świetność dawnej żydowskiej kamienicy. W jej wnętrzu znajdą się dwie sceny (duża i mała), a także zaplecze dla działań i promocji kultury Jidysz.

W planach inwestycyjnych jest również zmiana ośrodka „Polonia” SCS AW przy ul. Konwiktorskiej 6 w prawdziwe centrum sportowego rozwoju i pracy z młodzieżą. Wśród najważniejszych założeń dla nowej „Polonii” znajduje się budowa stadionu piłkarskiego z trybunami, na których zmieści się przynajmniej 15,5 tysiąca kibiców. Na terenie pomiędzy stadionem, a ul. Bonifraterską, powstać mają dwa budynki kubaturowe. W pierwszym z nich zlokalizowana zostanie hala sportowa dla około 2500 widzów. W drugim znajdą się powierzchnie towarzyszące i uzupełniające główne funkcje kompleksu sportowego. Pod stadionem znajdować się będzie dwu- lub trzykondygnacyjny parking dla kibiców, ale też i mieszkańców okolicznych kamienic. Na realizację tego projektu przeznaczone zostanie 158 milionów złotych.

Nowe inwestycje wpisane do budżetu m.st. Warszawy na kolejne lata to również budowy i rozbudowy szkół, przedszkoli i żłobków, mieszkań komunalnych oraz dla pieczy zastępczej, budowa domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i adaptacja budynku na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Powstaną mieszkania komunalne przy ul. Cyrulików (Rembertów), hala sportowa przy ul. Strumykowej oraz streetworkout przy placu zabaw na ul. Loteryjki. W planach jest także przebudowa szkoły podstawowej przy ul. Porajów (Białołęka) i przedszkola na Żoliborzu, rozbudowa szkoły podstawowej przy ul. Szaserów na Pradze-Południe.

Wartość zmian i nowych projektów przekracza pół miliarda złotych.