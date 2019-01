IRA ponownie w Warszawie. Zespół zagra w Klubie Stodoła

Bon Jovi w Warszawie po raz pierwszy w historii! Zagra w 2019 na Stadionie Narodowym

Sonia Tulczyńska

Bon Jovi w Warszawie. Amerykański zespół rockowy znany z takich przebojów, jak m.in. "Livin On A Prayer", "Always" czy "It's My Life" wystąpi w stolicy. Zespół ogłosił właśnie swoją trasę koncertową. Po raz pierwszy w historii grupa zagra w Warszawie. Koncert odbędzie się 12 lipc...