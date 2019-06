Mniej znane parki i rezerwaty. Tutaj odpoczniecie bez tłumów

"Uciekaj od zanieczyszczeń i hałasu, jedź z nami do lasu" - to główne hasło Zielonej mapy Warszawy. Zielone przystanki to z kolei punkty, które znajdują się przy ciekawych i wyjątkowych przyrodniczo miejscach. O wielu parkach i rezerwatach w okolicy mogliście nawet nie słyszeć. N...