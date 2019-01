IT-Academy Szkoła Programowania Nareszcie z Oddziałem w Warszawie

Szkoła Programowania IT-Academy Nareszcie z Oddziałem w Warszawie!

IT Academy to krakowska szkoła programowania, szczycąca się wysokim poziomem nauczania, doskonałym przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym zatrudnionych w niej wykładowców oraz rewelacyjnymi wynikami swoich kursantów na rynku usług IT. Teraz otworzyła także oddział w Warszawie (Plac Bankowy 2), dając mieszkańcom stolicy możliwość udziału w prowadzonych przezeń kursach.

Czym wyróżnia się IT-Academy

Szkoła ta może się pochwalić czterema podstawowymi zaletami:

1. Małe grupy — niewielka liczba (do 8) osób w danej grupie daje nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia i poświęcenia uwagi każdemu z kursantów

2. Doświadczeni trenerzy — wszyscy wykładowcy są programistami z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w czołowych firmach IT

3. Certyfikacja — zdanie końcowego egzaminu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu, a 80% czasu trwania kursu obejmuje zadania praktyczne

4. Zatrudnienie — każdy z uczestników jest pod koniec kursu przygotowywany do rozmowy kwalifikacyjnej w branży IT.

Organizowane kursy i szkolenia

Podczas kursów organizowanych przez IT Academy w Warszawie, poznać można algorytmy, bazy danych, C++, CSS, FrontEnd, HTML, Java, Javascript, React, Selenium, czy testowanie QA. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej szkoły https://it-academy.pl/warszawa/. Zapisać można się bezpośrednio z poziomu wspomnianej strony albo kontaktując się telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe również podane na rzeczonej stronie).

W oddziale warszawskim aktualnie (tj. w chwili pisania tego tekstu) uruchomiono dwa kursy stacjonarne:

● kurs Java podstawowy — pozwala nauczyć się programowania od podstaw. Przeznaczony jest zarówno dla początkujących, jak i już doświadczonych osób, chcących usystematyzować swoją wiedzę i poznać najnowsze rozwiązania zastosowane w Java. Wymaga znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie A2 (przez wzgląd na materiały szkoleniowe), własnego laptopa i sprawnego posługiwania się komputerem. Dzieli się na następujące sekcje: programowanie proceduralne, programowanie obiektowe (podstawowe/zaawansowane), Java8 i Java9

● kurs testowania oprogramowania QA — prowadzony zgodnie z wymaganiami ITSQB, dzięki czemu uzyskiwany na zakończenie dyplom jest respektowany na całym świecie i daje możliwość podjęcia pracy testera w niemal każdym państwie. Wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej A2. W jego skład wchodzą następujące sekcje: podstawy testowania, testowanie w modelach cyklu tworzenia oprogramowania, umiejętności techniczne testera oprogramowania, testowanie baz danych, zarządzanie testami oprogramowania.

Poza nimi w ofercie dostępne są także m.in.:

● kurs C++ podstawowy — pozwala zgłębić podstawowe konstrukcje języka C++, opanować tworzenie własnych typów danych oraz dzielenie programu na klasy i funkcje. Przeznaczony dla osób nieznających jeszcze C++, ale posiadających podstawową wiedzę programistyczną oraz wszystkich, którzy chcieliby poznać nowy język programowania. Wymagana będzie znajomość angielskiego na poziomie minimum A2. Dzieli się na dwie sekcje: C++ podstawy i OOP w C++

● kurs programowania Java zaawansowany — obejmuje wszystkie niezbędne teoretyczne i praktyczne aspekty programowania w Javie. Kurs przeznaczony jest dla osób zaznajomionych już z Javą i posiadających doświadczenie w operowaniu językami programowania. Wymaga znajomości angielskiego na poziomie przynajmniej A2, własnego laptopa i umiejętności programowania na poziomie podstawowym. W jego skład wchodzą następujące sekcje: Java zaawansowana, bazy danych, Spring

● kurs FrontEnd podstawy — pozwala opanować umiejętność tworzenia interaktywnych stron www. Skierowany jest dla osób chcących tworzyć interfejsy webowe, ale nie posiadających odpowiedniej wiedzy, chcących usystematyzować posiadaną wiedzę oraz takich, które po prostu chcą się kreatywnie rozwijać. Jak w przypadku pozostałych zajęć, wymagana będzie znajomość angielskiego na poziomie co najmniej A2, własny laptop i sprawne posługiwanie się komputerem. Sekcje, na które się dzieli: HTML, CSS, Bootstrap

● kurs FrontEnd zaawansowany — daje możliwość poznania zaawansowanego poziomu JavaScript oraz React, a tym samym tworzenia nowoczesne strony www. Kurs ten będzie odpowiedni dla osób chcących tworzyć interfejsy webowe, dążących do usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz pragnących się rozwijać intelektualnie i kreatywnie. Niezbędne będą umiejętność tworzenia stron www na podstawowym poziomie, własny laptop i znajomość angielskiego (przynajmniej A2). Sekcje w nim występujące: JavaScript, interakcja z serwerem, kurs React

● kurs Selenium — szkolenie daje możliwość opanowania podstaw organizowania zautomatyzowanego testowania i poznania narzędzi takich jak: Selenium WebDriver, Selenium Server, Selenium Grid, Firebug, FirePath. Można na nim także nauczyć się podstaw kodowania aplikacji i mechanizmów selektorów XPATH, CSS. W dalszej części kurs poświęcony jest także Continuous Integration z wykorzystaniem Jenkins, BDD, Cucumber. Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających już podstawy programowania w Javie (także zdobyte samodzielnie) oraz posiadających doświadczenie w językach programowania. Jak wszystkie wymienione wcześniej kursy, ten również wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2. Poza tym niezbędny będzie własny laptop i umiejętność podstawowego programowania. Szkolenie dzieli się na następujące sekcje: teoria testowania, bazy danych, Selenium.

Oprócz kursów stacjonarnych szkoła oferuje także kurs online — Harvard CS50.

Zawiera on w sobie m.in. następujące elementy:

● algorytmy i algorytmiczność myślenia — wszystkie podstawowe pojęcia, które musi znać każdy w branży IT

● podstawy programowania i nauk informatycznych — systemy numeryczne, wiersz poleceń Linux, warunkowe przejścia, pętle oraz inne operacje

● pojęcia struktury danych, abstrakcji, zarządzanie pamięcią, enkapsulacja

● podstawę języka programowania C i wizualnego Scratch

● podstawy SQL i baz danych

● podstawy CSS, HTML, JavaScript i PHP

Jaką formę przybierają szkolenia

Kursy stacjonarne prowadzone przez IT Academy mają przeważnie formę cyklu półtoragodzinnych spotkań, odbywających się zwykle wieczorami dwa razy w tygodniu (czasem jest to jedno trzygodzinne spotkanie raz w tygodniu, głównie w sobotę). W przypadku większej liczby chętnych wyznaczane są różne grupy — przykładowo jedna spotyka się w poniedziałki i środy, a druga we wtorki i czwartki.

Kurs online ma postać serii filmów dostępnych całkowicie za darmo na kanale szkoły w serwisie YouTube.

Pozostałe oddziały

Oprócz nowo otwartego oddziału w Warszawie, IT Academy posiada także dwa inne — we Wrocławiu (Podwale 62) i Krakowie (Szlak 65).

Ten krakowski, jako główny, w momencie pisania tych słów ma otwarte siedem kursów (tester QA, Java podst., Java zaaw., C++, FrontEnd podst., FrontEnd zaaw., Selenium), a oddział wrocławski plasuje się niemal idealnie pośrodku z czterema (Java od podstaw, Java-Spring, tester QA i FrontEnd podst.).

Podsumowanie

Dzięki oferowanym kursom i szkoleniom szkoła programowania IT Academy daje sposobność nauczenia się wielu umiejętności potrzebnych w prężnie rozwijającej się branży IT, dzięki czemu nie tylko można zwiększyć swoje kwalifikacje w tej dziedzinie, umacniając tym samym pozycję na rynku pracy, ale także rozwinąć się w kreatywny sposób. Otwarcie oddziału w Warszawie daje mieszkańcom stolicy możliwość wzięcia udziału w organizowanych kursach bez konieczności opuszczania miasta.