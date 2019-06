Italian Collection - włoscy projektanci w polskim sklepie!

Italian Collection to rodzinna marka, specjalizująca się w modzie włoskiej. Jesteśmy sklepem internetowym, skupiającym i promującym najlepszych włoskich projektantów. Większość marek, z którymi współpracujemy jest niedostępna w innych sklepach, co sprawia, że nasze ubrania są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Stawiamy na wysokiej jakości produkty dla klientów lubiących włoski styl. Nasz zespół stale podróżuje do Włoch szukając nowych inspiracji, by przenieść je potem na polskie ulice. Poznaj z nami włoski styl zarówno w codziennych stylizacjach, jak i tych na specjalne okazje.

Italian Colletion skupia najlepszych włoskich projektantów, w większości niszowych i ekskluzywnych. Szczególną uwagę warto zwrócić na markę GBT Station, pochodzącą prosto ze słonecznej Sycylii, która czaruje swoją różnorodnością, designem, szerokim wyborem rozmiarów i elegancją w prawdziwie włoskim stylu. Nasze kolekcje spełniają oczekiwania niejednej kobiety i niejednego mężczyzny. Każda z marek zachwyca doskonałą jakością materiałów, oryginalnym krojem i elegancją w codziennym wydaniu. Oferta Italian Collection jest bardzo szeroka, ubrania sprawdzą się na każdą okazję, są uniwersalne i ponadczasowe, pasują zarówno do stylizacji codziennych, jak i tych bardziej wymagających. Więcej na: www.italian-collection.com