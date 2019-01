iTaxi podwaja liczbę zrealizowanych kursów. Co jeszcze wydarzyło się w firmie w 2018 roku?

2018 rok przyniósł iTaxi, polskiej aplikacji do zamawiania przejazdów osobowych, wiele zmian. Najpierw w styczniu firma wprowadziła na rynek całkowicie nową aplikację iTaxi 3.0, by za chwilę jako pierwsza w Polsce uzupełnić ofertę o nowoczesny, elektryczny pojazd marki Tesla. Niedługo później zajęła najważniejsze punkty komunikacyjne Warszawy, aż wreszcie ogłosiła planowane wyjście za granicę w ramach współpracy z globalną platformą Karhoo. W wyniku zintensyfikowanych działań, liczba kursów na terenie całej Polski rok do roku wzrosła o blisko 70%, w Warszawie – dwukrotnie, z kolei liczba klientów biznesowych zwiększyła się o 40%. Co jeszcze wydarzyło się w firmie?

2018 rok firma iTaxi rozpoczęła od wprowadzenia całkowicie nowej aplikacji mobilnej dla klientów, w której pojawiło się wiele istotnych z punktu widzenia użytkownika zmian. Jedną z nich była absolutna nowość na rynku – funkcja „cichego przejazdu”, która umożliwia klientom firmy podróż w całkowitej ciszy, np. skupiając się na pracy.

W marcu iTaxi jako pierwsza firma wprowadziła do oferty innowacyjny, w pełni elektryczny samochód marki Tesla, wyznaczając tym samym kierunek rozwoju elektromobilności w Polsce. Wkrótce po tym nastąpiły zmiany w zarządzie firmy – stanowisko CEO objął Jarosław Grabowski, który w przeszłości pełnił m.in. funkcje dyrektora Onetu, wiceprezesa Wirtualnej Polski czy szefa dystrybucji cyfrowej w Techland. W tym samym czasie, ówczesny CEO iTaxi, Lech Kaniuk, przeszedł do Rady Nadzorczej oraz pozostał udziałowcem firmy.

iTaxi to firma ukierunkowana na obsługę biznesu, o najszerszym geograficznie zasięgu w kraju, a w 2018 roku intensywnie walczyła o obsługę głównych węzłów komunikacyjnych na mapie Polski, których objęcie wpisane było w silną strategię wzrostu i rozwoju segmentu B2B. W wyniku tych działań, iTaxi zostało oficjalnym przewoźnikiem lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz wygrało przetargi na obsługę dworców Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia. Inwestycje te pozwoliły na ponad dwukrotny wzrost liczby kursów w Warszawie. Niedługo potem iTaxi nawiązało współpracę z globalną platformą Karhoo, skupiającą największych graczy branży transportowej z całego świata. Obecnie trwają prace nad integracją systemów, a w wyniku tych działań, już w 2019 roku klienci iTaxi będą mogli zamawiać przez aplikację firmy przejazdy nie tylko na terenie Polski, ale również innych 125 krajów świata na 6 kontynentach.

Choć 2018 rok upłynął pod znakiem intensywnego rozwoju segmentu B2B, iTaxi nawiązało wiele partnerstw – m.in. z takimi markami jak Google czy AliExpress – które przełożyły się na atrakcyjne promocje dla klientów indywidualnych. W wyniku tych działań w ostatnim kwartale klienci z całej Polski podróżowali z iTaxi o połowę taniej. Co więcej, w styczniu br. została uruchomiona kolejna edycja promocji -50% na trzy przejazdy w ramach współpracy z Google.

Koniec roku ze zmianami technologicznymi w aplikacji iTaxi

W ostatnim roku aplikacja iTaxi 3.0 znalazła się w gronie finalistów konkursu „Dobry Wzór 2018” w kategorii „usługi”. W konkursie brane były pod uwagę cechy wizualne, użytkowe, ekonomiczne, a także takie wartości jak innowacyjność, oryginalność oraz komfort użytkowania. Otrzymane wyróżnienie zachęciło zespół IT & Product iTaxi do prowadzenia dalszych prac rozwojowych nad aplikacją iTaxi oraz wprowadzania do niej kolejnych funkcji i udogodnień w zamawianiu i rozliczaniu przejazdów.

Równie ważnym i stale prowadzonym działaniem było dalsze udoskonalanie algorytmu, który w iTaxi odpowiada za analizę napływających zleceń, pozycji zalogowanych kierowców oraz przydzielanie zleceń w sposób umożliwiający zminimalizowanie czasu dojazdu do pasażera przy jednoczesnej optymalizacji pracy wszystkich współpracujących z iTaxi kierowców. Prace nad algorytmem przełożyły się w minionym roku na większą efektywność floty, co praktyce oznacza, że te same pojazdy były w stanie obsłużyć większą liczbę kursów. W Warszawie, stanowiącej główny obszar działalności iTaxi, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy produktywność kierowców zwiększyła się łącznie o ponad 50%. Z kolei czas dojazdu do pasażera osiągnął, dzięki prowadzonym optymalizacjom, średnią niewiele ponad 6 minut, a dla większości kursów biznesowych ten czas był jeszcze krótszy.

Co więcej, w grudniu 2018 roku pasażerowie iTaxi z najnowszą wersją aplikacji zyskali możliwość samodzielnej edycji sposobu dokonywania płatności w trakcie trwania kursu. Ponadto każda osoba dzwoniąca na infolinię iTaxi jest rozpoznawana po numerze telefonu i może automatycznie oraz szybko zamówić przejazd poprzez IVR na adres siedziby firmy, ostatni adres, na którym został zakończony kurs lub najczęściej podawany adres początkowy.

Istotną nowością w iTaxi, jako firmy prospołecznej, było także dostosowanie aplikacji do potrzeb osób niewidomych, które od niedawna mogą całkowicie samodzielnie korzystać z systemu na telefonach z iOS. Mają do dyspozycji nie tylko wygodne i intuicyjne narzędzie do zamawiania przejazdów, ale również zestaw filtrów umożliwiających wybranie auta najbardziej dostosowanego do potrzeb – m.in. według stawki za km, klasy popularnej lub premium, z dużym bagażnikiem czy mieszczącym większą liczbę osób.

– _To był bardzo intensywny rok, z którego jestem też niezwykle dumny. W zaledwie 12 miesięcy zwiększyliśmy liczbę realizowanych kursów o kolejne 70%, a liczba klientów biznesowych wzrosła o 40% w stosunku do poprzedniego roku. To jasny sygnał, że obrana przez nas strategia i realizowane w jej ramach działania, idą we właściwym kierunku. Widzą to również współpracujący z nami kierowcy, którzy coraz chętniej oklejają auta naszym logotypem – ich liczba wzrosła w tym roku o blisko 50%. W kolejnym roku mamy zamiar jeszcze bardziej zintensyfikować działania, a tym samym zawalczyć o jeszcze większy udział w rynku i stać się pierwszym wyborem wśród aplikacji służących do zamawiania przejazdów _– komentuje Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Co iTaxi zaplanowało na 2019 rok?

2019 rok będzie stanowił kontynuację obranej w 2018 strategii rozwoju i obszarów iTaxi. Firma w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na wprowadzaniu coraz to nowszych udogodnień dla klientów biznesowych. W tym celu iTaxi planuje m.in. rozbudować flotę aut premium nawiązując strategiczne partnerstwo z ich producentami czy zawalczyć o nowe kluczowe punkty na mapie Polski, które jeszcze bardziej podniosą komfort podróżowania. Firma ma również opracować atrakcyjny pakiet korzyści i udogodnień dla współpracujących z nią firm. To jednak nie wszystko – w 2019 roku pojawią się kolejne, bardzo lubiane przez klientów indywidualnych promocje na przejazdy.

Nowości obejmą również kierowców współpracujących z iTaxi. W najbliższych dniach ma trafić do sklepów nowa aplikacja iTaxi dla kierowców, która obecnie przechodzi szereg szczegółowych testów. Wkrótce ma także zostać uruchomiony dedykowany portal dla kierowców wraz z informacjami nt. współpracy oraz programem atrakcyjnych benefitów obniżających koszty prowadzonych przez nich działalności.

***

iTaxi to polska aplikacja służąca do zamawiania przejazdów osobowych, która na rynku działa od ponad 5 lat. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, czy certyfikat Rzetelna Firma 2016. Zespół firmy tworzy największą w Polsce platformę, która oferuje dostęp do pojazdów w całym kraju, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście czy Wrocławiu. Firma jest leaderem w segmencie B2B, ponieważ oferuje nie tylko same przejazdy dla firm, ale też systemy do nadzorowania i rozliczania przejazdów.