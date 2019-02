iTaxi w czołówce najbardziej obiecujących polskich startupów wyróżnionych w ogólnoeuropejskim konkursie Tech5

Jury konkursu Tech5 to 100 inwestorów, influencerów oraz ekspertów, którzy co roku, od 2015, wyróżniają 5 najbardziej obiecujących młodych firm technologicznych we wszystkich krajach europejskich w oparciu o ich wyniki, dynamikę rozwoju oraz potencjał. Pod uwagę brane są również takie aspekty, jak: znaczące rundy inwestycyjne, rozwój zespołu, obecność i zasięg medialny oraz wpływ społeczny. 20 lutego br. została ogłoszona lista najbardziej obiecujących polskich startupów. Wśród nich znalazła się m.in. firma iTaxi.

– To już trzecie, znaczące dla nas wyróżnienie w tak krótkim czasie. W ostatnim roku aplikacja iTaxi dla pasażerów znalazła się w gronie finalistów konkursu „Dobry Wzór 2018” w kategorii „usługi”. W ostatnim miesiącu aplikacja iTaxi dla kierowców została nominowana w prestiżowym Mobile Trends Awards. Tym razem znaleźliśmy się w TOP5 najbardziej obiecujących polskich startupów w konkursie Tech5. Jestem niesamowicie zadowolony, że nasza działalność jest zauważana i doceniana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale i motywacja, by nieustannie rozwijać się dalej – komentuje Jarosław Grabowski, Prezes Zarządu iTaxi.

iTaxi to pierwsza powstała w Polsce aplikacja służąca do zamawiania licencjonowanych przejazdów taxi, która na rynku istnieje od ponad 5 lat. Zespół firmy tworzy największą w kraju platformę, która oferuje dostęp do pojazdów w kluczowych aglomeracjach w tym m.in. w Warszawie, Trójmieście Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi. Firma jest leaderem w segmencie B2B oferując swoim klientom szereg wygodnych rozwiązań ułatwiających nadzorowanie i rozliczanie przejazdów, w tym m.in. rozbudowaną platformę do zarządzania, przejazdy bezgotówkowe rozliczane zbiorczą fakturą w miesiącu, a także dostęp do aut na terenach największych węzłów komunikacyjnych w Polsce, takich jak: Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dworce Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia czy Port Lotniczy Poznań-Ławica.

W 2018 roku iTaxi, jako pierwsza firma w Polsce, wprowadziła do oferty nowoczesny pojazd elektryczny marki Tesla, wyznaczając w ten sposób dalszy kierunek rozwoju elektromobilności w kraju. Ponadto nawiązała współpracę z globalnymi platformami Karhoo i Splyt, łączącymi floty pojazdów firm partnerskich z międzynarodowymi klientami, co w praktyce oznacza, że już wkrótce z usług firmy będzie można korzystać w wielu krajach świata. iTaxi w ostatnim czasie zwiększyła o blisko połowę liczbę kursów w całej Polsce i podwoiła ich liczbę na terenie Warszawy, stanowiącej główny obszar działalności spółki. W ostatnim roku firma wdrożyła także dwie wersje aplikacji iTaxi: dla pasażerów m.in. z funkcją „cichego przejazdu”, umożliwiającą odbycie podróży w całkowitej ciszy oraz aplikację dla kierowców zawierającą szereg udogodnień i nowych funkcjonalności ułatwiających pracę i zarządzanie kursami. Ważnym aspektem działalności było także dostosowanie aplikacji iTaxi do potrzeb osób niewidomych, które od 2018 roku mogą korzystać z niej całkowicie samodzielnie.

Wśród polskich laureatów znalazły się również takie firmy, jak: Displate, Packhelp, kontakt.io oraz CallPage. 8 maja br. w Amsterdamie odbędzie tzw. „Founders Day” podczas którego spotkają się wszyscy laureaci konkursu Tech5, inwestorzy, influencerzy oraz prasa z całego świata. W tym samym dniu odbędzie się wielkie głosowanie na najbardziej obiecującą firmę europejską roku. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród w czasie dwudniowej konferencji TNW, odbywającej się w dniach 9-10 maja br.