Izba Tradycji Tramwajów Warszawskich. Wyjątkowe miejsce dla miłośników tramwajów [ZDJĘCIA]

Pracownicy Tramwajów Warszawskich zadbali o każdy szczegół. W zajezdni przygotowano specjalne pomieszczenia, w których znajdziemy oryginalne dokumenty, piękne zdjęcia tramwajów, tramwajarzy i ich rodzin oraz unikalne eksponaty m.in. elementy wyposażenia tramwajów - elementy słupów, wagonów, lusterka, hamulce, kasowniki, światła z tramwajów, śmietniki, które były używane jeszcze kilkadziesiąt lat temu w wagonach. Na zwiedzających czeka również kilkanaście zabytkowych tramwajów, które swoim wystrojem i stylem przeniosą ich w kolejne dziesięciolecia XX wieku.

- Gromadzenie tych wszystkich przedmiotów zajęło co najmniej kilkanaście miesięcy. To są przedmioty, które znaleźliśmy w zajezdniach, ale trzeba też pamiętać, że bardzo ważni okazali się ludzie. Przychodzą do nas emerytowani tramwajarze, którzy oddają swoje pamiątki czy inne pamiątki rodzinne - powiedział Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.