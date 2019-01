Jack White w Warszawie. Koncert na Torwarze i urodziny mamy muzyka

Jack White zagrał w Warszawie we wtorek 9 października. Jego koncert wypełnił stołeczny Torwar. Muzyk zagrał w ramach trasy "Boarding House Reach". Promował tym samym swój trzeci album studyjny, który ujrzał światło dzienne 23 marca tego roku.

Koncert rozpoczął się od mocnego uderzenia - "Over and Over and Over". Potem było dość niemrawo. Usłyszeliśmy kilka utworów z repertuaru The White Stripes, The Dead Weather, a nawet Nirvany - Where Did You Sleep Last Night? (oryginalnie Lead Belly). Jack White przygotował również niespodziankę dla stołecznych fanów. Na scenie pojawiła się matka muzyka, która dzień wcześniej obchodziła 88. urodziny. Fani, razem z Whitem zaśpiewali jej wspólnie "sto lat".

Koncert na Torwarze trwał prawie dwie godziny. W ramach bisów usłyszeliśmy m.in. My Doorbell, Lazaretto, a na sam koniec Seven Nation Army.