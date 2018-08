Jack White w Warszawie. Muzyk znów przyjeżdża do Polski. Zagra na Torwarze [TERMINY, BILETY]

Jack White w Warszawie

Amerykański muzyk, przyjeżdża do Polski z nową płytą „Boarding House Reach”. Jack White udaje się w tournée po Polsce w październiku. Wystąpi w Gdyni, Poznaniu, Krakowie, a także w Warszawie. Do stolicy autor 'Seven Nation Army' czy 'Lazaretto' zawita we wtorek 9 października. Koncert odbędzie się w Hali Torwar. Bilety w cenie od 178 zł dostępne są na e-bilet.pl.

Muzyk od lat nie ukrywa, że jest związany z naszym krajem. Choć urodził się w New Jersey, to od strony ojca płynie w nich polska krew. "Jestem Polakiem" - powiedział Jack White na Open'erze. Teraz właśnie w naszym kraju zdecydował się na zagranie jesiennej trasy koncertowej.

Jack White to amerykański muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny, szef wytwórni Third Man Records. Najbardziej znany z solowej działalności oraz jako połowa duetu The White Stripes, który na przełomie XX i XXI wieku był jednym z kluczowych zespołów tzw. Nowej Rockowej Rewolucji. W 2011 roku, po wydaniu 6 albumów formacja zakończyła działalność, zachowując status grupy kultowej, a Jack White skupił się na karierze solowej. Z powodzeniem, bowiem wszystkie jego solowe albumy wylądowały na szczycie listy Billboardu najchętniej kupowanych płyt w USA. White jest laureatem 12 nagród Grammy, wielkim entuzjastą płyt winylowych i cenionym producentem.

koncert: Jack White

data: 9 października 2018

bilety: od 178 zł

miejsce: Hala Torwar