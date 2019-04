Jadłodajnia Filozoficzna powróci do Warszawy? Ruszyła zbiórka na wznowienie działalności kultowego klubu

Jak się później okazało, Jadłodajnia Filozoficzna została podpalona. Ogień miał się pojawić najpierw w okolicach dachu, a do podpalenia miała być użyta substancja łatwopalna. Niestety, do tej pory nie wykryto sprawców.

Lata ustaleń

Od tamtej pory właściciele Jadłodajni zabiegali o nowe miejsce lokalu. W końcu uzyskali od władz dzielnicy Śródmieście decyzję przyznającą lokal zamienny, jednak mimo wielu latu dokonywanych ustaleń i pertraktacji co do warunków umowy najmu, nie została ona podpisana.

Na każdym kroku ze strony władz dzielnicy, miasta a nawet Rady Warszawy spotykaliśmy się z przewlekłością postępowania, zaniechaniami, a nawet brakiem dobrej woli i zrozumienia sytuacji w jakiej znalazł się klub. Nasz dorobek został zniszczony, uniemożliwiono nam dalsze działanie i mimo podpisanych ugód na spłatę zaległości powstałych w wyniku nagłego zaprzestania działalności, mimo składanych wniosków o umorzenie pozostałej kwoty z powodu niezawinionej zwłoki w podjęciu działalności kwota z powodu odsetek rosła - relacjonują właściciele klubu.

Jadłodajnia Filozoficzna odradza się z popiołów - zbiórka pieniężna

Według właścicieli Jadłodajni z nowymi władzami Warszawy można dojść do porozumienia w sprawie uzyskania nowego lokalu i wznowienia działalności klubu. Niewątpliwie jednak podstawowym warunkiem jest spłata co najmniej kwoty podstawowej - 4000 zł. (z odsetkami to ok. 12 000 zł.). Zarazem uzyskanie lokalu jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz ewentualnie uzyskania kredytu inwestycyjnego.

Z tego właśnie powodu została zorganizowana zbiórka pieniężna. Jeśli chcecie wesprzeć niegdyś jeden z najważniejszych klubów w Warszawie, możecie zrobić to TUTAJ.

