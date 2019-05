Jadowita żmija w ogródku na Białołęce. Miała prawie metr długości [ZDJĘCIA]

Zainteresowanie mężczyzny, który odnalazł węża, wzbudziło zachowanie psów - zwierzęta wyraźnie dawały znaki, że coś odkryły w trawie. Mieszkaniec Białołęki poprosił o pomoc straż miejską. Przybyły na miejsce Ekopatrol stwierdził, że jest to żmija zygzakowata o długości około metra . Nie wiadomo, jak wąż znalazł się na prywatnej posesji.

Prace we własnym ogródku mogą być przyjemne, mogą dawać dużo satysfakcji, ale jak się okazuje mogą też powodować silne emocje. Przekonał się o tym we wtorek (7 maja) jeden z mieszkańców Białołęki.

Strażnicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu bezpiecznie odłowili gada i po sprawdzeniu, że nie jest ranny - przewieźli go i wypuścili do środowiska naturalnego, czyli pobliskiego lasu. Żmija szybko zniknęła w zaroślach. Straż miejska podkreśla, że jeśli natkniemy się na węża w swoim ogródku, lepiej samemu go nie dotykać i poprosić o pomoc fachowców.

Żmije zygzakowate są często spotykane w Polsce. Wąż ten jest jadowity, ale nigdy nie ukąsi on człowieka, jeśli ten nie da mu powodu ku temu.

POLECAMY TEŻ: