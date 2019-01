Jak impreza, to tylko w Warszawie. Życie nocne stolicy lepsze niż w Berlinie i na Ibizie [RANKING]

Warszawa lepsza niż Ibiza

Warszawa została okrzyknięta europejską stolicą imprezy. Wszystko za sprawą rankingu sporządzonego przez internetowy portal HomeToGo – popularną porówynwarkę ofert hoteli z całego świata. W zestawieniu World's 50 Best Cities for Nightlife stolica Polski zajęła wysokie drugie miejsce. Przed nami uplasował się jedynie Kapsztad, co Warszawę czyni potentatem na skalę europejską. Co ciekawe, w zestawieniu wyprzedzamy takie ośrodki jak Berlin, Londyn, Ibiza, Amsterdam czy Rzym.

Ranking sporządzono według wielu wytycznych. Specjaliści HomeToGo wertowali w sieci recenzje wydarzeń, opinie i rankingi popularności klubów i dyskotek, przewodniki po mieście, a także wyliczyli średni koszt imprezy w danym mieście. Zdaje się, że finalnie to właśnie cena, jaką musimy zapłacić za dobrą zabawę miała największy wpływ na pozycję danego miasta w zestawieniu. A tą wyliczono na podstawie zarówno kosztu wstęu na imprezę, jak i średnich cen najpopularniejszych trunków. Próbę podjęto na takich napojach jak butelka piwa, drink w postaci ginu z tonikiem oraz kieliszek wódki. W Warszawie stawki prezentują się następująco:

wstęp na imprezę – 8,82 dolara

butelka piwa – 2,94 dolara

drink – 4,41 dolara

kieliszek wódki – 2,35 dolara

Według powyższych danych, wyjście na miasto to dla warszawiaków koszt niespełna 19 dolarów.

Najlepsze miasta do nocnego życia - kto w czołówce rankingu?

Wiemy już, że życie nocne w Warszawie nie ma sobie równych na tle całej Europy. Kto w takim razie uplasował się za nami w rankingu HomeToGo? Czołówkę rankingu (biorąc pod uwagę wyłącznie kraje europejskie) zasila silna reprezentacja Wysp Brytyjskich. Zaraz za stolicą Polski kolejne miejsca zajęły:

Praga

Edynburg

Lipsk

Hamburg

Glasgow

Leeds

Berlin

Nottingham

Newcastle

Co ciekawe, hiszpańska wyspa Ibiza - zazwyczaj kojarząca się z nieustającą imprezą, w rankingu znalazła się na ostatnim, pięćdziesiątym miejscu.