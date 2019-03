Kwiaty na Dzień Kobiet 2019. Jakie kupić? Co oznaczają? Znaczenia kwiatów

Kwiaty na Dzień Kobiet mają wiele znaczeń. Co innego chcemy przekazać, kupując róże, a co innego, wręczając np. konwalie czy niezapominajki. Znaczenie mają również ich kolory. Kupując kwiaty dla żony, dziewczyny, siostry czy mamy, pamiętajcie o jednym - zawsze powinny się one poz...