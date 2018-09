Jak kupować, żeby nie zwariować

Punkt pierwszy: Planowanie zakupów

Odpowiednie planowanie zakupów to podstawa. Dzięki temu zakupy zajmą nam mniej czasu, a zawartość koszyka będzie dopasowana do bieżących potrzeb. Okazuje się że, większość z nas skrupulatnie planuje swoje zakupy. Badania przeprowadzone przez Instytut MANDS wskazują, że aż 65% Polaków na zakupy zabiera ze sobą karteczkę z listą zakupów. To proste rozwiązanie, które sprawi, że z jednej strony nie zapomnimy o najbardziej potrzebnych produktach, z drugiej zaś łatwiej nam oprzeć się pokusie zakupu towarów, których aktualnie nie ma na liście. Na rynku dostępne są także bezpłatne programy, które pozwolą nam na przygotowanie takiej listy w wersji elektronicznej. Dla przykładu Kaufland wprowadził mobilną aplikację, która może okazać się niezawodnym pomocnikiem w trakcie robienia zakupów. Dzięki aplikacji możemy tworzyć listę w oparciu o własne potrzeby lub dostępne przepisy kulinarne, a także dzielić się nią z rodziną i ze znajomymi oraz wygodnie przeglądać oferty promocyjne.

Kolejnym elementem dobrego planowania zakupów jest także poszukiwanie atrakcyjnych ofert. O cenie produktu wcale nie musimy dowiadywać się, stojąc przy półce sklepowej. Informacje o nadchodzących promocjach z łatwością uzyskamy w Internecie na specjalnych portalach typu pepper.pl czy też w tradycyjnych gazetkach zakupowych, do których zagląda co drugi Polak. Przeglądanie gazetek jest doskonałą szansą, aby oprócz artykułów spożywczych i chemicznych nabyć w atrakcyjnych cenach towary, których dostępność jest ograniczona czasowo, takich jak np. sprzęt AGD.

Punkt drugi: Co dwie okazje to nie jedna

Nasze nawyki zakupowe i żywieniowe w dużym stopniu kształtowane są przez ofertę sklepu, w którym robimy zakupy. Według badania ASM Group, 70% z nas decyduje się na zakupy w jednym lub dwóch sklepach, najczęściej wybierając przy tym te, które znajdują się najbliżej domu. Aktualnie oferta sklepów typu Kaufland jest na tyle bogata, że klient ma możliwość zakupu wszystkich potrzebnych produktów w jednym miejscu. Co więcej sieć w każdym dniu tygodnia oferuje różnorodne promocje, które można sprawdzić w gazetce oraz na stronie internetowej. Regularne zakupy pozwalają więc nabyć potrzebne produkty w atrakcyjnych cenach.

Punkt trzeci: Nie musisz już wybierać pomiędzy jakością i ceną

Zdecydowanie chętniej wybieramy sieci handlowe, które oferują najtańszy koszyk produktów. Z danych KPMG wynika, że niemal co drugi Polaków czeka z decyzją zakupową do czasu promocji lub wyprzedaży w sklepach. Dla 76% z nas atrakcyjna, niska cena jest głównym czynnikiem motywującym do zrobienia zakupów w trakcie promocji. Niektórzy postrzegają promocje na artykuły codziennego użytku za błahe. To jednak produkty, na których wbrew pozorom możemy najbardziej zaoszczędzić. Zauważymy to zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy to koszyki uginają się od produktów, a ich łączny koszt już nie jest tak skromny.

W 2018 roku w czasie Wielkanocy Instytut Badawczy ABR SESTA i Grupa AdRetail wziął pod lupę ceny produktów markowych, jak i produktów własnych różnych sieci handlowych. Liderem zestawienia z najtańszym koszykiem okazał się Kaufland. Sieć współpracuje z szerokim gronem dostawców, oferując duży wybór produktów marek producenckich oraz własnych, takich jak np. K-Classic, które są atrakcyjną alternatywą dla cotygodniowych zakupów, a przy tym obejmują produkty w wysokiej jakości i korzystnej cenie.