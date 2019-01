Jak (nie) radzić sobie z kryzysem wizerunkowym w mediach?

Studium przypadku, czyli jak przygotować się na kryzys wizerunkowy oraz kiedy, co i jak mówić, gdy już wystąpi?

Uczyć się to popełniać błędy, lepiej jednak wyciągać wnioski z błędów często popełnianych przez innych, niż samemu je powtarzać. Dobrym punktem odniesienia będzie więc zarys studium przypadku, w którym firma odpowiedzialna za inwestycję popełniła błędy komunikacyjne zarówno w czasie znacznie poprzedzającym kryzysową sytuację, jak i w momencie, gdy wizerunek inwestycji został już nadszarpnięty. Na przykładzie historii „zamku w Stobnicy” – inwestycji firmy D.J.T., która stała się głośna na początku lipca tego roku – można plastycznie pokazać, że kluczowa jest trafna ocena ryzyka wystąpienia kryzysu wizerunkowego i właściwe zarządzanie tym ryzykiem. A także, jak należy w szybki i zdecydowany, ale przemyślany sposób reagować na sytuację kryzysową oraz jak ważne są wiedza i umiejętności pozwalające skutecznie dotrzeć ze swoim komunikatem do mediów.

Tajemniczy zamek w Puszczy Noteckiej

Na początku lipca, temat przypominającej średniowieczną fortecę budowli powstającej we wsi Stobnica zainteresował wszystkie krajowe stacje telewizyjne, największe rozgłośnie radiowe i portale. Sprawa nie schodziła z czołówek lokalnym mediów, a wszystko zaczęło się od wpisu na facebookowym profilu, ilustrowanym zdjęciem „zamku”. Tajemnica, która otaczała inwestycję (brak informacji na jej temat, zakaz robienia zdjęć, wysokie ogrodzenie itd.) oraz fakt, że powstawała na chronionym obszarze Natura 2000, spowodowały intensywne zainteresowanie blogerów, aktywistów i dziennikarzy. Pojawił się szereg często sprzecznych doniesień i spekulacji na temat inwestora (kapitału firmy, powiązań osobowych), budzącego zastrzeżenia procesu uzyskiwania pozwoleń (powiązania autorów pozytywnej opinii środowiskowej z inwestorem), wpływu inwestycji na środowisko, przeznaczenia obiektu i tym podobnych. Wielość pytań i trudności ze znalezieniem jednoznacznych odpowiedzi, sprzyjały coraz liczniejszym plotkom i teoriom. Tymczasem kierownictwo firmy D.J.T. długo pozostawało nieuchwytne, a pytania od dziennikarzy zbywane były lakonicznymi mailami. Dopiero po niemal tygodniu od momentu, gdy temat stał się głośny, prezes firmy D.J.T. publicznie zabrał głos.

Brak komunikacji przy kontrowersyjnej inwestycji podważa transparentność

Przykład „zamku w Stobnicy” pokazuje całkowite nieprzygotowanie firmy na sytuację kryzysową i nieprzemyślaną oraz źle przeprowadzoną reakcję na kryzys wizerunkowy. Jak pokazują sprawy doliny Rospudy czy wycinki w Puszczy Białowieskiej, ingerencja w środowisko naturalne już od dłuższego czasu wywołuje duże emocje i często gwałtowny sprzeciw. Było więc niemal pewne, że owiana tajemnicą inwestycja prędzej czy później wywoła ogromne kontrowersje. Gdyby inwestor rozpoczął działania informacyjne jeszcze przed rozpoczęciem budowy i powołał sztab kryzysowy na bieżąco zarządzający ryzykiem wizerunkowym, mógłby uniknąć gwałtownego, skumulowanego w czasie zainteresowania medialnego, które sprawiło, że do akcji wkroczyły nadzór budowlany, prokuratura, CBA i Ministerstwo Środowiska, co może zagrozić inwestycji jako takiej. Przygotowanie szerokiego, multimedialnego pakietu informacyjnego, poruszającego kwestię wpływu budowy na środowisko i społeczność lokalną, oraz stopniowe wyjaśnianie wątpliwości i odpowiadanie na pytania, pozwoliłyby też może uniknąć sytuacji, w której od inwestora nagle dystansują się wszyscy, którzy wcześniej wiedzieli o inwestycji, byli do niej przychylnie nastawieni i wyrażali na nią zgodę (władze lokalne i samorządowe, mieszkańcy, ekolodzy i naukowcy opiniujący projekt, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska itp.).

Strategia strusia nie działa. Potrzebna jest szybka i zdecydowana reakcja

Kierownictwo firmy D.J.T. popełniło podobny błąd zaniechania już w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Być może, inwestorzy błędnie założyli, że temat szybko przycichnie i należy po prostu „przeczekać burzę”. Chowanie głowy w piasek najczęściej jednak po prostu nie działa. Zwlekając z wyraźniejszą reakcją, kierownictwo firmy straciło szansę ucięcia wielu spekulacji, wyjaśnienia wątpliwości i przedstawienia pozytywnej wizji powstającego obiektu, co mogłoby wpłynąć na publiczny odbiór inwestycji. Wcześniejsze lakoniczne reakcje i długie publiczne milczenie prezesa pogłębiło też wrażenie braku transparentności i przekonanie, że inwestycja jest „szemrana”. W sytuacji kryzysowej, kadry kierownicze tworzące sztab kryzysowy powinny reagować natychmiast, bo im wcześniej zabiera się głos, tym większą ma się możliwość współkształtowania percepcji przekazu na dany temat. Konieczna jest otwartość i dostępność dla mediów: nie należy ograniczać się do oficjalnych oświadczeń, lecz rozmawiać z dziennikarzami i pokazywać się telewizji.

Warto uczyć się, jak rozmawiać z mediami

Ostatnim kluczowym elementem reagowania na kryzys wizerunkowy jest skuteczność i konsekwencja w komunikowaniu się w mediach, czyli już nie to, co chcemy przekazać, ale jak staramy się to zrobić. Podstawowy problem z wypowiedziami prezesa firmy D.J.T., polegał na tym, że posługiwał się technicznym, zrozumiałym tylko dla wąskiego grona osób językiem, a także nie uwzględniał innych punktów widzenia – krytycznych wobec inwestycji. Umiejętność spojrzenia na własny wizerunek z różnych perspektyw, przede wszystkim zróżnicowanych odbiorców tradycyjnych i elektronicznych mediów o różnych profilu, jest kluczowa przy wyborze środków wyrazu, które będą dopasowane do konkretnego zadania, dzięki czemu zwiększą perswazyjną skuteczność przekazu. Na rynku dostępne są już oferty całościowych szkoleń, które pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności komunikowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych (sprawdź na przykład: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/trening-medialny-i-kryzys,206/). Szkolenia takie wykorzystują najczęściej innowacyjne metody warsztatowe, opierają się na pracy z kamerą oraz ćwiczeniu krótkiej, eksperckiej wypowiedzi (tak zwanej „setki TV”) będącej podstawą skutecznej wypowiedzi medialnej. Uczestnicy dowiadują się zarówno, jak przygotowywać różne typy komunikatów w obrębie sztabu kryzysowego, jak i uczą właściwych sposobów bronienia się przed manipulacją oraz odpowiadania (lub nie) na trudne, niewygodne i zaskakujące pytania.