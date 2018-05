Obniżenie rachunków za energię przedsiębiorstwa to wyzwanie dla dobrego managera. I choć większość polskich firm nadal płaci zawyżone rachunki za prąd. Zwłaszcza, że już na dzień dobry otrzymuje ofertę niższej ceny za 1 kWh, a to dopiero początek dobrej oferty.

Osoby, które prowadzą biznes w Warszawie mają do wyboru szeroką gamę ofert sprzedawców prądu. Naszą uwagę zwróciła firma Po Prostu Energia, której nowoczesne podejście do klienta i oferta budzą zaufanie, a to w biznesie podstawa sukcesu.Zacznijmy od tego, że prowadząc biznes np. w Warszawie musisz mieć najlepiej dopasowaną do rodzaju działalności taryfę. Przyjrzyjmy się zatem samym taryfom.Są one posegregowane na trzy grupy wg rodzaju sieci, z jakiej zasilana jest firma. I tak:• C - to taryfa dla firm małych i średnich firm oraz gospodarstw rolnych - te muszą jednak wykazać, że wykorzystują prąd w celach produkcyjnych. Firma należy do taryfy C, jeżeli zasilana jest z sieci niskiego napięcia.• B - to taryfa dla firm, które korzystają z sieci średniego napięcia.• A - to taryfa, do której kwalifikują się największe przedsiębiorstwa, głównie produkcyjne, korzystające z przyłącza energetycznego wysokiego napięcia.Wszystkie taryfy występują w wariantach jedno i kilku-strefowym.Małe i średnie firmy najczęściej kwalifikowane są przez sprzedawców prądu do grupy C. Szczegółowy kod przyznawany jest klientowi, także biznesowemu indywidualnie, można go w razie potrzeby zmienić.Pierwsza liczba po literze „C” oznacza wartość zdeklarowanej mocy:• 1 - jeśli jest ona niższa niż 40 kW• 2 - jeśli jest większa niż 40 kW.Trzecia cyfra to oznaczenie strefy taryfowej:• Jeśli grupa jest jednostrefowa, cena energii przez cały czas jest taka sama.• W grupie dwustrefowej występuje podział cen, najczęściej w zależności od pory dnia, np. na stawki dzienne i nocne.• Rozwiązania trzy-strefowe zakładają 3 stawki.Doświadczony sprzedawca prądu, jakim naszym zdaniem jest np. Po Prostu Energia , dostosowuje ofertę do grupy, do której został przyporządkowany dany odbiorca. Ale są także inne warianty oszczędności, które sprzedawca prądu rozpatruje dla każdej firmy indywidualnie.W dodatku same taryfy to tylko jedna część składowa oferty. Firma może negocjować warunki, których cena 1 kWh wg nie zmieni się np. do końca roku czy do czasu zakończenia umowy. Takie rozwiązanie jest wygodne dla biznesmenów, którzy chcą precyzyjnie określić budżety swoich firm na najbliższe miesiące. Jest to także atrakcyjne z innego powodu – ceny prądu systematycznie rosną i tylko dobry sprzedawca prądu może uniezależnić Twoją firmę od tych wahań. Inna część składowa dobrej oferty to tzw. opłaty handlowe, które Twój sprzedawca zminimalizuje - w Po Prostu Energia nawet do zera!Jak widać dopasowanie idealnego rozwiązania energetycznego dla Twojej firmy do łatwych nie należy. Najwięcej zależy od rodzaju działalności firmy oraz jej dobowego oraz tygodniowego rozkładu zużycia prądu. Np. mała firma, działająca 8 godzin dziennie ma inne wymagania niż duże przedsiębiorstwo, w którym praca odbywa się 24 godziny na dobę. Do tego dochodzi jeszcze tygodniowy rozkład zużycia energii przez firmę - istotne jest, czy firma pracuje w weekendy, czy nieprzerwanie przez wszystkie dni tygodnia. Wg analiz rządowych najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor w polskiej gospodarce to firmy usługowe, dla których najlepsza będzie indywidualnie dopasowana oferta, co najlepiej oddać w ręce doświadczonego doradcy, np. z Po Prostu Energia.Od strony formalnej zmiana sprzedawcy prądu nie wymaga od Ciebie większego zaangażowania. Dobry sprzedawca prądu zaproponuje ofertę dopasowaną indywidualnie do potrzeb klienta biznesowego. Według danych statystycznych, zmiana sprzedawcy prądu stanowi podstawę i największą część oszczędzania na fakturach za energię.Nowocześni sprzedawcy prądu praktycznie wszystko załatwiają za klienta biznesowego, któremu pozostaje jedno - pochylić się nad treścią umowy. Zmiana sprzedawcy prądu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Dzięki pełnomocnictwu, udzielanemu sprzedawcy prądu, właściciel firmy nie musi martwić się stroną formalną, a doświadczony doradca marki Po Prostu Energia dostosuje i przedstawi najlepszą ofertę na bazie przekazanych przez firmę informacji oraz analizy dotychczasowych faktur.- Nie wiedziałem, że mogę zaoszczędzić na fakturach na prąd nawet trzydzieści procent w skali roku - mówi Grzegorz Mazur, właściciel warszawskiej firmy szkoleniowej. - Próbowałem wcześniej ugryźć ten temat, ale nie trafiałem na kompetentnych ludzi, więc sprawę zarzuciłem. Nowe rozdanie rozpoczął dla mnie kontakt z firmą Po Prostu Energia. Wreszcie zrozumiałem o co chodzi w fakturach za prąd, a przedstawiony dla nas model, sprawdza się w stu procentach. Pracujemy we wszystkie dni tygodnia, czasem przez całą dobę, więc zwykła oferta w taryfie C nie była dla nas korzystna. A taką przedstawiali nam inni sprzedawcy prądu. Po Prostu Energia zagwarantowała nam także ważną stałą cenę i jej niezmienność przez cały okres trwania umowy.Ważny przed ostatecznym podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą prądu jest etap negocjacji, który kończy się pomyślnie dla obu stron. - Z przedstawicielami marki Po Prostu Energia cały proces przebiega sprawnie i online, czyli bez stania w kolejkach. Jestem zadowolony z efektów - dodaje szef warszawskiego biznesu.