Jak pogodzić lekcje, dodatkowe zajęcia i mieć czas na zabawę? Naucz dziecko planować czas

Umiejętność skutecznej organizacji czasu warto trenować od najmłodszych lat. Planowanie ułatwia życie nie tylko dorosłym, ale także dzieciom i młodzieży, które muszą godzić szkolne obowiązki z czasem dla rodziny, przyjaciół, kolegów oraz na realizację swoich pasji.

- Podjęłam wyzwanie kształcenia najmłodszych zręczności w dysponowaniu własnym czasem i był to strzał w dziesiątkę. Okazuje się, że dzieci szybko łapią bakcyla twórczego planowania. Dlaczego warto? Opanowanie umiejętności zarządzania czasem to pierwszy krok do nauki skutecznego przywództwa. Są też poboczne zalety projektu. Zachęcanie rodziców do włączania się w proces nabywania kolejnych umiejętności przez dzieci zwiększa ich zaangażowanie w edukację swoich pociech – mówi Anna Zawadzka, założycielka, dyrektor zarządzający Better Academy i pomysłodawczyni plannera dla dzieci.

Planner przygotowany przez Better Academy to połączenie kalendarza, pamiętnika i plannera. Dzieci otrzymują przejrzyste tabelki w których organizują sobie wolny czas. Przy pomocy tego narzędzia zawierają też na przykład umowę z rodzicami - czego chcą się uczyć, czy w jaki sposób realizują domowe obowiązki.

- To narzędzie zdecydowanie ułatwia znalezienie czasu na rzeczy przyjemne - mówi Anna Zawadzka. - Ważne jest, że inicjatywa wychodzi od rodziców. To oni mogą pokazać swój kalendarz i pokazać w jaki sposób znajdować czas zarówno na obowiązki, na pasje jak i na przyjemności - dodaje.

Planner jest bardzo wciągający. Dzieci i młodzież znajdą w nim również segregator, który służy do kolekcjonowania wspomnień, czyli zbierania rzeczy, zdarzeń, spotkań, które były ważne w danym roku. Planer ma też ułatwiać zebranie informacji o sobie, pochylenie się nad własnym charakterem i tożsamością. Poprzez zachęcanie do kreatywnej personalizacji planera dzieci są zmotywowane do porządkowania informacji o sobie, najbliższych, o swoich korzeniach, rodzinnych zwyczajach i tradycjach.

Znajduje się w nim również sporo praktycznych wskazówek dotyczących tego jak się uczyć, jak robić notatki.

- Przede wszystkim nasz planner ma pomóc wyrobić pozytywne nawyki i budować swój super-power mówi pomysłodawczyni plannera.

Better Academy. Nauka przez działanie i zabawę

Better Academy to utworzona w 2014 roku szkoła, doskonaląca dzieci i młodzież w komunikacji w języku angielskim, a także kształcąca ich umiejętności interpersonalne i społeczne. Wyróżnikiem Better Academy są stosowane innowacyjne i spersonalizowane metody nauczania, do których należą m.in. treningi autoprezentacji, leadership, drama i inne a także wykorzystujące nowe technologie (np. programowanie komputerowe). Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim i opierają się na standardach brytyjskiej edukacji, gdzie uczniowie nabywają i doskonalą swoje kompetencje w działaniu i poprzez doświadczanie, z pominięciem metody wykładowej i konieczności pamięciowego uczenia się teorii.