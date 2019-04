Jak położyć płyty gipsowe na ścianę?

Płyty gipsowe to jedna z najczęściej praktykowanych metod wyrównywania ścian w starych obiektach – domach lub mieszkaniach „z drugiej ręki”. Właśnie w takich miejscach najczęściej zmagamy się z problemem krzywych ścian (często w pionie i poziomie), odpadającym tynkiem, grubymi warstwami farb i pęknięciami. W rezultacie na takich powierzchniach nałożenie gładzi jest pracochłonne, czasochłonne i kosztowne. Dlatego instalacja płyt gipsowych może być lepszym rozwiązaniem. Jak montować je właściwie?

Płyty i akcesoria – przygotowanie do montażu

Do wyrównywania ścian najczęściej wykorzystuje się płyty gipsowo-kartonowe (g-k) lub gipsowo-włóknowe (g-w) o minimalnej grubości 12,5 mm. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć (np. w łazienkach) zaleca się używanie płyt impregnowanych, oznaczonych jako GKI. Najczęściej przytwierdza się je za pomocą kleju do gipsu – to prosta i sprawdzona metoda. Potrzebna będzie także masa do spoinowania płyt. Przy zakupie materiałów nie warto nadmiernie oszczędzać; priorytetem powinna być jakość, co ograniczy problemy na etapie montażu, a także w przyszłości. Dlatego warto stawiać na produkty renomowanych producentów. Ciekawą ofertę w zakresie płyt g-k posiada firma RIGIPS (można się z nią zapoznać pod TYM linkiem).

Instrukcja montażu płyt gipsowych

Sposób montażu płyt gipsowych w dużej mierze zależy od aktualnego stanu modernizowanych powierzchni. W przypadku, gdy zauważymy duże odchylenia, praca jest nieco bardziej skomplikowana. Dokładność i kolejność poszczególnych działań jest bardzo ważna.

1. Pomiary. Najpierw należy zmierzyć nierówności ścian. W tym celu przyda się poziomnica o długości 2 m. Należy przykładać ją pionowo do ściany, w odstępach co 0,5 m i tym samym sprawdzać stopień odchylenia od pionu. Na wąskich ścianach można wykonać także poziome pomiary.

2. Działanie w przypadku dużych odchyleń. W przypadku znacznych nierówności (za takie uważa się te powyżej 1,5–2 cm) konieczne będzie zastosowanie pasków wyrównujących z płyt g-k. Należy je wyciąć w taki sposób, aby miały szerokość 6–8 cm. Przytwierdza się je co 60 cm. Stanowią bazę dla warstwy pokrywającej. Paski można także montować w miejscach, w których trzeba użyć dużej ilości materiału (odchylenie), to ograniczy zużycie kleju. Warstwa kleju na paskach nie powinna być grubsza niż 1,5 cm. Aby zwiększyć przyczepność materiału, można wcześniej zdecydować się dodatkowo na gruntowanie.

3. Klejenie. Po roboczym wyrównaniu ścian można przystąpić do montażu płyt gipsowych. Na spodniej stronie płyt układa się „placki” kleju. Na krawędziach powinny być podłużne, układane co 10–20 cm, a pośrodku okrągłe i większe Płyty z „plackami” kleju przykłada się do ściany i lekko dociska. Na tym etapie trzeba skorygować ich ustawienie w pionie i poziomie (wyrównać). Jeśli wymagają dopasowania, można je dobijać, przytrzymując łatę i uderzając w nią gumowym młotkiem.

4. Spoinowanie. Po montażu ściany należy pozbyć się spoin występujących na stykach płyt. Krawędzie cięte można wcześniej zwilżyć wodą. Przy użyciu pacy stalowej puste przestrzenie należy dokładnie wypełnić masą szpachlową. Zabieg można powtórzyć dopiero wtedy, gdy pierwsza warstwa wyschnie. Do umocnienia ścianki przydatna jest także taśma zbrojeniowa, którą umieszcza się w spoinach. Po zakończeniu pracy i wyschnięciu trzeba zeszlifować nierówności.

5. Wykończenie. Ściana z płyt gipsowych jest już gotowa – jest to stan surowy. Przed pomalowaniem lub klejeniem tapety powinno się ją potraktować farbą gruntującą. Podczas wykonywania prac należy unikać skrajnych temperatur, np. drastycznego wychładzania ciepłego pomieszczenia.

Montaż płyt gipsowych warto rozważyć w przypadku „trudnych” powierzchni. To dobry sposób na ograniczenie mnóstwa kłopotu, a także na obniżenie kosztów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pracę można wykonać samodzielnie, podczas gdy tynkowanie i nakładanie gładzi będzie w takim wypadku rzeczywistym wyzwaniem.

