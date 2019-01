Jak prawidłowo myć ręce?

Dlaczego trzeba myć ręce?

Większość osób nie zastanawia się, dlaczego myje ręce, gdy akurat są brudne – w dużej mierze chodzi o własny komfort. Chyba nikomu nie przyszłoby do głowy obierać ziemniaki na pyszny obiad, a chwilę później prasować białą koszulę bez wyczyszczenia dłoni z ziemi. Mycie rąk zapobiega więc zabrudzeniom różnych powierzchni czy materiałów. Jest jednak inny, znacznie ważniejszy powód regularnego mycia rąk. Jaki?

Przed czym chroni mycie rąk?

Dłonie to nasze narzędzia do wykonywania wielu czynności. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, jak wielu osób czy przedmiotów dotykamy w ciągu dnia. Jaki jest tego efekt? Od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów drobnoustrojów na centymetrze kwadratowym względnie „czystych” dłoni. Mogą to być bakterie coli, jaja tasiemca bądź owsików. Na szczęście prawidłowe mycie rąk redukuje do minimum obecność szkodliwych bakterii. Dzięki dbaniu o higienę dłoni można uniknąć wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak salmonella, biegunka czy liczne choroby układu oddechowego.

Kiedy myć ręce?

O tym, ile razy dziennie myć ręce, często decydują czynności, jakich się podejmujemy. Warto pamiętać o myciu dłoni w co najmniej kilku sytuacjach.

Po pierwsze, o czystość dłoni należy zadbać po każdym kontakcie z jakimikolwiek nieczystościami i brudem, a więc po skorzystaniu z toalety, wymienieniu dziecku pieluszki, sprzątaniu czy wyrzuceniu śmieci. Po drugie, warto profilaktycznie oczyścić ręce każdorazowo po powrocie do domu – ze szkoły, pracy, zakupów czy spaceru.

Po trzecie, o umyciu rąk trzeba pamiętać przed przyrządzaniem i spożywaniem posiłków.

Po czwarte, mycie zalecane jest po kontakcie z żywymi organizmami, np. zabawie ze zwierzętami. Po piąte, należy dbać o czystość podczas choroby, a ręce myć zawsze po usuwaniu wydzieliny z nosa czy kichaniu. Szczególnego dbania o higienę rąk wymaga się też od osób wykonujących niektóre zawody, w tym przede wszystkim od pracowników służby zdrowia.

Instrukcja mycia rąk

Higieniczne mycie rąk obejmuje cały schemat następujących po sobie czynności, na szczęście łatwych w wykonaniu i nie czasochłonnych. Najpierw zwilża się dłonie. Następnie aplikuje się mydło i czyści dłonie od wewnątrz, pocierając je o siebie.

Korzystając z dozownika do mydła nie trzeba się obawiać, że płynu będzie za mało lub za dużo – wystarczą 1-2 naciśnięcia. Następnie zewnętrzną stroną jednej dłoni namydla się grzbietową część drugiej, a później powtarza czynność dla drugiej ręki. Szczególnie ważne jest dokładne wyszorowanie skóry między palcami oraz pod paznokciami. Statystyki pokazują, że to właśnie te obszary są najrzadziej czyszczone, a co za tym idzie – najbrudniejsze.

Palce umyć można składając dłoń w pięść i pocierając okrężnym ruchem wierzchem palców o wnętrze drugiej dłoni. Kciuki najlepiej doczyścić pocierając je ruchem obrotowym wewnętrzną częścią drugiej ręki. Następnym krokiem jest umycie opuszków – polegające na wykonywaniu nimi kolistych ruchów w wewnętrznym zagłębieniu drugiej dłoni. Warto pamiętać też o umyciu nadgarstków. Na koniec mydło dokładnie spłukuje się wodą, a ręce osusza.

Jak długo myć ręce?

Oprócz tego, jak myć dłonie, trzeba wiedzieć też, ile czasu na to poświęcić. Sporo osób robi to w kilka sekund, niedokładnie namydlając skórę, bądź jedynie opłukując ją wodą. Wyżej opisany schemat mycia rąk trochę wydłuża czas czyszczenia dłoni, dzięki czemu dokładnie usuwa się groźne drobnoustroje. Optymalny czas czyszczenia rąk to od 15 do 20 sekund.

Jak często myć ręce?

Częstotliwość mycia rąk zleży od realizowanych zajęć. Niektóre z nich wymagają oczyszczenia dłoni zaraz po wykonaniu danego zadania (m.in. są to czynności opisane powyżej). W ciągu dnia ludzie mają styczność z wieloma przedmiotami, na których roi się od drobnoustrojów. Siedliskiem sporej liczny bakterii może być telefon komórkowy, pieniądze, klawiatura czy klamki. Po wodę i mydło warto więc sięgać co najmniej kilka razy dziennie.

Suszenie rąk po myciu

Czyste dłonie to też suche dłonie. Z uwagi na to, że wilgoć sprzyja mnożeniu się zarazków, najbardziej zaleca się dokładne osuszenie rąk po myciu ręcznikiem bądź strumieniem powietrza z suszarki elektrycznej. Korzystając z tej ostatniej opcji, warto po prostu podstawić dłonie pod urządzenie i czekać, aż będą suche. Według niektórych, pocieranie suszonych dłoni mogłoby zwiększyć liczbę drobnoustrojów. Suszarka do rąk umożliwia higieniczne osuszenie skóry.

Mycie rąk to bardzo ważna czynność. Umiejętne czyszczenie rąk na pewno każdemu wyjdzie na zdrowie! Nie należy też zapominać o codziennej pielęgnacji dłoni, do której warto używać kremów nawilżających.

Artykuł opublikowany przy współpracy ze sklepem z wysposażeniem łazienek Sanjo.pl