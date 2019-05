Jak szybko przewieźć meble z Warszawy?

Uberem jak taksówką? Taksówkarze żądają ujednolicenia przepisów

Te same kryteria przewozu osób dla przewoźników i kierowców taksówek, walka z nielegalnymi przewozami i wprowadzenie równego dostępu do zawodu - tego żądają stołeczni taksówkarze. Aby osiągnąć swój cel, blokują politykom dostęp do miejsc parkingowych.