Jak wrócić do formy po urlopie?

Najpopularniejszy okres urlopowy właśnie dobiegł końca. Niektórzy przywieźli z wakacji nie tylko miłe wspomnienia, ale również spory nadbagaż, czyli dodatkowe kilogramy czy centymetry. Podpowiadamy, w jaki sposób bezpiecznie i w miarę szybko wrócić do formy po urlopie.

Jak wrócić do pracy po wakacjach?

Gęsia skórka i ból głowy na samą myśl o powrocie do obowiązków zawodowych, zniechęcenie lub kombinowanie, jak przedłużyć sobie wolne - to trzy najczęstsze objawy tzw. syndromu pourlopowego. Jeśli należysz do osób, które odczuwają wyraźnie ten „przedpracowy” dyskomfort, to koniecznie zacznij działać już dzisiaj.

W jaki sposób wrócić do pracy po wakacjach?

Oto kilka skutecznych metod:

1. Daj sobie czas. Nie bierz na siebie z marszu najcięższych zadań. Wbrew pozorom, to, że jesteś wypoczęty, wcale nie oznacza, że możesz natychmiast działać ze zdwojoną mocą. Twój organizm potrzebuje przynajmniej tygodnia na to, aby podporządkować się nowemu trybowi.

2. Podziel zadania ze względu na stopień ich ważności. W ten sposób łatwiej się wdrożysz i szybciej przypomnisz sobie system, w jakim pracowałeś. Te, które wymagają Twojej największej staranności, ale mogą chwilę zaczekać na realizację – umieść na dalszych pozycjach. Pierwsze niech zajmą te najprostsze i nieangażujące całej Twojej energii czy umiejętności.

3. Wyobraź sobie swój pierwszy dzień i tydzień w pracy, jako udany. Taka wizualizacja to naprawdę dobry sposób na to, aby się nie stresować niepotrzebnie i nie zniechęcać. Możesz też pomyśleć o tym, jaka nagroda czeka Cię za dobre wykonanie swoich zadań – może jakaś premia czy nawet pochwała od szefa? Wyznacz samemu sobie nagrodę. Nagradzaj swoje każde dobrze i spokojnie wykonane zadanie. Taka motywacja zawsze dobrze działa.

Jak oczyścić organizm po urlopie?

Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się opanować stresu, zmęczenia czy zniechęcenia, to koniecznie pomyśl o wsparciu od wewnątrz. Za brak energii, irytację czy ogólnie złe samopoczucie odpowiada nie tylko konieczność powrotu do obowiązków, ale również „bałagan” w Twoim organizmie. Doprowadziły do niego zaniedbania dietetyczne oraz najpewniej dużo mniejsza aktywność fizyczna. Możesz sobie pomóc, stosując detoks sokowy.

Co to takiego?

To alternatywa dla modnych ostatnio diet warzywnych czy warzywno–owocowych, które w natłoku czekających na Ciebie obowiązków mogą przysparzać sporo kłopotów. Głównie ze względu na brak czasu niezbędnego do zrobienia odpowiednich zakupów, ale i przygotowania konkretnych potraw.

Gotowa dieta sokowa to nie tylko oszczędność czasu, ale również ogromna wygoda. Po prostu sięgasz o określonej porze po porcję przepysznego soku ze starannie dobranymi składnikami i czujesz, jak Twoje siły witalne wracają, mózg zaczyna sprawniej pracować, a Ty stajesz się bardziej wypoczęty i chętny do działania.

Jak właściwie działa dieta sokowa?

Decydując się na sokowe oczyszczanie organizmu , możesz spodziewać się samych korzyści. Począwszy od bezinwazyjnego odzyskania energii, poprzez szybkie zgubienie dodatkowych kilogramów, na polepszeniu wyglądu skończywszy. Jak to działa? Na dietę sokową składają się naturalne, czyli pozbawione dodatku cukru oraz sztucznych konserwantów i barwników soki owocowo – warzywne. Każdy z nich to porcja starannie dobranych witamin, minerałów oraz makro – i mikroskładników.

Duża różnorodność smaków powoduje, że dieta sokowa stanowi przyjemną odskocznię od tradycyjnych posiłków. Soki wspomagają pracę organizmu i poszczególnych jego organów. Wpływają dodatnio na wygląd skóry. Są też wsparciem dla naszej figury.

Jak efektywnie pracować po urlopie (który znów był za krótki)?

Wracając po urlopie do pracy, marzymy nie tylko o tym, by jak najszybciej wdrożyć się do czekających nas obowiązków. Chcielibyśmy też pracować jak najefektywniej. Aby tak było, potrzebne są nam sprawne: mózg, serce i układ nerwowy oraz zregenerowany organizm. W tym celu dobrze jest wdrożyć w plan dnia dowolną formę aktywności fizycznej – jak chociażby 30-minutowy spacer). Jednak po wakacyjnej labie może okazać się, że jest to zbyt mało. Wtedy warto sięgnąć po profesjonalną pomoc, czyli oczyszczanie organizmu przy pomocy soków owocowo – warzywnych. Już jedna porcja pozwala poczuć się o wiele lepiej i z większą chęcią oraz łatwością poradzić sobie z czekającymi wyzwaniami i zadaniami. Na tym jednak nie koniec korzyści, jakie niesie ze sobą dieta sokowa. Jej działanie jest o wiele szersze. To doskonałe wsparcie dla skołatanych nerwów, a także dużo zdrowsze – od kolejnego kubka kawy – źródło energii. Soki działają, jak naturalne paliwo dla mózgu. Nie obciążają serca. Wypływają energetyzująco. Tego typu dieta pomaga

nam pozbyć się zalegających w organizmie toksyn, a także ułatwia odzyskanie równowagi kwasowo-zasadowej. W efekcie stajemy się pełni pozytywnej energii i spokoju, a także możemy być pewni, że nie tylko przetrwamy pierwszy – z reguły najtrudniejszy – tydzień w pracy, ale także poradzimy sobie z napięciem czy wyczerpaniem, które mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. ***Powroty z urlopów bywają trudne. Zwłaszcza że organizm – teoretycznie wypoczęty – potrzebuje sporo czasu, aby na nowo się przystosować do warunków, w jakich będzie musiał funkcjonować przez najbliższe miesiące. Bez odpowiedniego wsparcia ciężko jest pozbyć się zniechęcenia czy pokonać stres. Te nieprzyjemne doznania potęguje irytacja, że zbyt wolno pracujemy lub nie umiemy się skupić nad powierzonymi zadaniami. Do tego dochodzi często świadomość zaniedbania diety oraz treningów i widoczne efekty naszych wakacyjnych grzeszków.

