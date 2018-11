Jak wybrać odpowiedni okap kuchenny?

Jaki typ okapu kuchennego wybrać?

Okap poza ciekawym wyglądem i odpowiednimi parametrami technicznymi niewątpliwie ułatwia codzienne funkcjonowanie. To właśnie dzięki niemu na meblach i ścianach nie pojawiają się tłuste osady, a całe mieszkanie nie pachnie przygotowywanym właśnie obiadem. Znajdź swój okap kuchenny w sklepie Castorama w zależności od swoich potrzeb oraz możliwości, jakie daje twoje mieszkanie i pociągnięta w nim instalacja. Większość okapów dostępnych na rynku może pracować zarówno w trybie pochłaniacza, jak i wyciągu. Te możliwości są oczywiście uzależnione od możliwości, jakie daje nam kuchnia. Okap kuchenny typu pochłaniacz zasysa powietrze i oczyszcza je w specjalnych filtrach i wydmuchuje z powrotem do pomieszczenia. W ten sposób działają urządzenia, których nie podłącza się do wentylacji. Jeśli możesz odprowadzić powietrze do szybu warto zamontować okap kuchenny typu wyciąg. W ten sposób skutecznie pozbędziesz się zapachów.

Rodzaje okapów kuchennych

Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli pochłaniaczy. Niektóre z nich przypominają futurystyczne bryły, a inne są dyskretnie schowane w konstrukcji szafki. Okapy kominowe są jednymi z najczęściej wybieranych do nowoczesnych wnętrz. To samodzielnie wiszące sprzęty, które montuje się nad kuchenką. Ich cechą charakterystyczną jest długi, pionowy komin. To właśnie rurą, która jest w środku, do wentylacji odprowadzane są zanieczyszczenia do szybu wentylacyjnego. Podobną konstrukcję mają okapy wyspowe. Składają się one z podstawy oraz rury odprowadzającej z tą różnicą, że montuje się je do sufitu, a nie do ściany. Dzięki temu takie urządzenie może wisieć w dowolnym miejscu i jest dedykowane takim kuchniom, które wykorzystują wysepkę na środku pomieszczenia. Modne okapy podszafkowe to stosunkowo niedrogie urządzenia, które mogą być przymocowane bezpośrednio do ściany lub też pod szafką kuchenną. Ich ogromną zaletą jest to, że nie zajmują dużo miejsca i sprawdzą się nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Sprawdzają się najlepiej właśnie w takich małych kuchniach, bo ich relatywnie niska wydajność może być za słaba do większych i otwartych wnętrz. Do zabudowy służą również okapy teleskopowe, które umieszcza się pod szafką kuchenną, a ruchoma szuflada zwiększa powierzchnię pochłaniająca i to właśnie jej wysunięcie uruchamia urządzenie i oświetlenie.

Jaki rozmiar okapu kuchennego wybrać?

Żeby okap kuchenny spełniał swoje zadania, nie tylko trzeba dobrać jego odpowiedni rodzaj do charakteru wnętrza, ale również zamontować go na odpowiedniej wysokości. Specjaliści zalecają, by wynosiła ona od 65 do 80 cm nad płytą grzewczą. W przypadku kuchenki gazowej powinno to być 75 cm, natomiast przy elektrycznej 70. Rozmiar okapu kuchennego powinien być uzależniony od wielkości pomieszczenia oraz tego, czy jest to przestrzeń otwarta. Najczęściej spotkasz się z szerokością 60 lub 90 centymetrów i powinien być ona co najmniej tej samej wielkości co kuchenka. Dodatkowym parametrem jest oczywiście wydajność urządzenia.

Filtry w okapach kuchennych

Z jednej strony wygląd jest niezwykle istotny przy wyborze pochłaniacza, ale powinieneś również zwrócić uwagę na wydajność urządzenia. Przede wszystkim w tym aspekcie niezmiernie ważny będzie filtr do okapu. Ten przeciwtłuszczowy zatrzyma cząsteczki tłuszczu, poza tym chroniony jest również silnik oraz obudowa. W przypadku, gdy nie podłączamy pochłaniacza do wentylacji, warto wybrać urządzenie, które ma filtr węglowy do okapu. Jest on odpowiedzialny za pochłanianie zapachów.