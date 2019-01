Jak wyglądają polskie więzienia od środka? Luksusy na koszt państwa czy surowa kara? [ZDJĘCIA]

O więzieniach i więźniach mówi się niewiele - niby każdy coś słyszał na temat tego, jak wygląda życie więźnia, ale w gruncie rzeczy nasza wiedza na ten temat jest raczej fragmentaryczna i często oparta na stereotypach i opiniach niewiadomego pochodzenia.

W jakich naprawdę warunkach żyją więźniowie w Polsce?

Więźniowie mają prawo do trzech posiłków dziennie o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący. W każdym więzieniu, oprócz diety normalnej, funkcjonują również diety lekarskie np.: lekkostrawna, cukrzycowa, dla młodocianych. Skazani uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. W zakładach karnych, w których są świetlice i boiska, mogą również z nich korzystać. Osadzeni mają pełne prawo do praktyk religijnych. Właściwie w każdym więzieniu znajduje się kaplica lub pomieszczenie, w którym odbywają się nabożeństwa.