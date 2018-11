Jak zabezpieczyć psa w Sylwestra?

Dla wielu zwierząt i ich właścicieli, ostatnia noc roku to nie lada wyzwanie. Choć coraz częściej prowadzone są kampanie uświadamiające związane z tym niebezpieczeństwa, nadal właśnie w tym okresie ginie najwięcej psów i kotów. Huk petard może wystraszyć nawet najodważniejszych! Co zrobić, by zabezpieczyć psa w tym trudnym czasie i zminimalizować ryzyko jego ucieczki?

Spacer dla naszych pupili to nie tylko możliwość opróżnienia pęcherza. To również okazja, by porządnie się wybiegać! W tym okresie jednak nie puszczajmy ich luzem. Nawet najlepiej wychowany psiak straci głowę, gdy w pobliżu wybuchnie petarda. Podstawą będzie więc wytrzymała smycz oraz obroża lub szelki, dopasowane do temperamentu, wagi i rozmiaru psa. Choć może to wyglądać zabawnie, w okresie okołosylwestrowym zaleca się stosowanie podwójnej ochrony. Jeśli wyślizgnie się z obroży, szelki z pewnością go utrzymają.

Zgodnie z polskim prawem, każdy pies powinien być wyposażony w identyfikator. W przypadku ucieczki, sam chip może nie wystarczyć. Obowiązkowo więc do obroży powinna zostać przymocowana adresówka. Ważne, by była wodoodporna i trwała. Należy na niej wpisać imię psa oraz numer telefonu właściciela. Kolejnym dobrym pomysłem na zabezpieczenie psa będzie przymocowanie do obroży niewielkiego lokalizatora. Poza znanymi już na rynku GPSami, w miastach nieźle sprawdzają się małe lokalizatory Bluetooth – lecz tylko te, które współpracują z dużą siecią użytkowników, np. notiOne. Dzięki takiemu urządzeniu,Twój pies może zostać namierzony nawet z odległości dziesiątek kilometrów, a ty będziesz widzieć jego lokalizację na mapie w swoim telefonie. Tego typu lokalizatory najlepiej sprawdzą się w miastach i wszędzie tam, gdzie jest duże zagęszczenie telefonów pośredniczących w przekazywaniu sygnału z lokalizatora na telefon właściciela.

Pamiętaj, by zawsze mieć aktualne zdjęcie swojego pupila. Nie tylko całej sylwetki, ale również jego znaków szczególnych. Takie zdjęcia znacznie ułatwią odnalezienie psiaka, na przykład poprzez ogłoszenia na słupach, czy w portalach Internetowych.

Jeżeli Twój pies szczególnie źle reaguje na wystrzały, warto wraz z weterynarzem rozpatrzyć podanie specjalistycznych leków. Pamiętaj, że lekarstwa przeznaczone dla ludzi, mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla psów! Specjalista pomoże dobrać odpowiedni specyfik i dawkowanie zależne od wieku i wagi psa.

Pamiętaj, by spacery w noc sylwestrową trwały jak najkrócej. Huk wystrzałów, to dla Twojego psa ogromny stres. W domu zadbaj o to, by zapewnić swojemu zwierzakowi maksimum komfortu. Pozamykaj i uszczelnij okna, stwórz psu przytulny, wygłuszony kąt. Jeśli wychodzisz na zabawę, spróbuj zapewnić mu opiekę zaufanej osoby. I przede wszystkim, zanim sam wystrzelisz w niebo kolorową racę, pamiętaj, że gdzieś niedaleko, niejeden psiak pod kocem trzęsie się ze strachu.