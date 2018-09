Jak zbierać grzyby. Wykręcać, czy wycinać? Prawidłowe zbieranie grzybów jest bardzo proste

Jak zbierać grzyby najlepiej wiedzą nasze babcie, koncentrujące się przede wszystkim na tym, by leśny zbiór dotarł możliwie najszybciej i w możliwie najlepszym stanie na patelnię lub do słoików w spiżarni. - Nakosić bez ładu i składu, a potem nakisić te biedne grzybki w plastikowej reklamówce to potrafi każdy - mówi miejscowej gazecie pani Maria Koleszek z okolic Zielonej Góry - polskiej stolicy grzybobrania. - A wystarczy trochę o nie zadbać. Zadać sobie odrobinę trudu, by z patelni na talerze trafiły świeżutkie, mięsiste prawdziweczki, a nie gumowata rozłażąca się papka. Warto też przyswoić sobie kilka prostych zasad, by zbierać grzyby, które po spożyciu nie odbiją się na naszym zdrowiu niestrawnością, czy nie daj Bóg zatruciem. Można tego z powodzeniem uniknąć. Nie bez znaczenia jest też na tyle prawidłowe zbieranie grzybów, by uniknąć spustoszenia grzybni, która powinna odrodzić się szybko i bez powikłań, by w następnych sezonach zapewnić nam równie obfity zbiór:) Zatem do dzieła. Idą wczesnojesienne deszcze, grzyby czekają na sprawnych grzybiarzy w polskich lasach! Sprawdź, gdzie nakosisz grzybów pod Warszawą:)

Jak zbierać grzyby. Kiedy zbierać grzyby i jaki wpływ ma na to pogoda

W naszych warunkach klimatycznych mamy do czynienia z dwoma głównymi okresami, w których grzybnia wydaje owocniki najpopularniejszych gatunków grzybów. Pierwszy wysyp ma miejsce na początku i w środku lata, drugi - wczesną jesienią, a więc - w zależności od aktualnej pogody - od pierwszych dni września. Największy wpływ na masowe pojawianie się grzybów w jednym z tych dwóch okresów ma przede wszystkim wilgotność leśnej ściółki. Jeśli od początku września przedłuża się okres co najmniej kilku tygodni bez deszczu można sobie darować wizytę w lesie. Cierpliwie czekamy na co najmniej kilka, obfitych deszczowych dni i po tygodniu od nich możemy zaryzykować pierwszy grzybowy rekonesans.

Oczywiście są też stare, sprawdzone sposoby na to, by zorientować się szybko, że wysyp się rozpoczyna:

sprawdzamy na lokalnym targowisku, czy w ofercie pojawiają się grzyby

oceniamy liczbę samochodów stojących przy drogach w kompleksach leśnych

pytamy o grzyby kolejarzy na dworcach, z których odjeżdżają lokalne pociągi

dzwonimy do wybranych punktów skupu runa leśnego w naszej okolicy

W tym miejscu warto wspomnieć o bardzo głęboko zakorzenionym w świadomości polskiego grzybiarza przekonaniu, zgodnie z którym grzybów bardzo często przed i po pełni księżyca jest najwięcej. Przy sprzyjającej pogodzie zbiory są wtedy zazwyczaj zadowalające i mogą trwać nawet 2 tygodnie. Nie próbujemy z tą tezą polemizować, nasza wiedza jest w tej kwestii niezadowalająca. Wspomnimy tylko dla porządku, że współczesne badania naukowe nie potwierdzają w stu procentach tej popularnej w Polsce tezy. O procesie wzrostu grzybów jadalnych i niejadalnych wiemy wciąż na tyle niewiele, by opierać się raczej choćby na wymienionych wyżej grzybowych "markerach".

Jak zbierać grzyby. Kalendarz wzrostu popularnych gatunków grzybów

Zerknijcie łaskawie na poniższe zestawienie (cytujemy za portalem beszamel.se.pl), w którym próbujemy bardzo ogólnie umiejscowić najpopularniejsze gatunki grzybów w miesięcznym kalendarzu. Opracowanie jest oczywiście obarczone sporym marginesem błędu wynikającym choćby z szerokości geograficznej, pogody w poszczególnych częściach kraju, jak i ukształtowania terenu. Niemniej co do zasady wiadomo, że grzyby dzielimy generalnie na gatunki wczesne i późne.

Podgrzybki : od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

: od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik) Borowiki : od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

: od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik) Maślaki : od czerwca do października (pełnia tworzenia owocnika we wrześniu)

: od czerwca do października (pełnia tworzenia owocnika we wrześniu) Kurki : od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień, wrzesień i październik)

: od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień, wrzesień i październik) Gąski : od lipca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na październik i listopad)

: od lipca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na październik i listopad) Koźlarze : od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień i wrzesień)

: od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień i wrzesień) Kanie : od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

: od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik) Opieńki: od września do listopada (pełnia tworzenia owocnika w październiku)

Jak zbierać grzyby. Jak odróżnić grzyby trujące od grzybów jadalnych

Stara jak świat zasada grzybiarzy "Nie znasz, nie zbieraj" obowiązuje powszechnie, ale oprócz niej funkcjonują jeszcze co najmniej dwie, które także warto mieć na uwadze - czytamy na portalu gp24.pl, który ukazuje się w kolejnym grzybowym zagłębiu Polski, na Pomorzu. - Najprostszym sposobem na odróżnienie grzyba jadalnego od trującego jest przełamanie kapelusza lub trzonka. Gdy po posmakowaniu będzie on gorzki, oznacza to, że grzyb jest trujący - mówi Kamil Szydłowski, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Warcino w Słupskiem. - Jest to najstarsza metoda.

Grzybiarze zwracają też uwagę na spodnią cześć kapelusza - gdy pokryta jest blaszkami, to grzyb może być trujący, choć nie dotyczy to kurek i kani. Pomocne przy grzybobraniu mogą być też atlasy grzybów. Mając je w lesie przy sobie, mamy szansę ocenić już przed zerwaniem, czy grzyb jest jadalny, czy nie.

Są też inne zasady, o których warto pamiętać. Nie powinno się zbierać ani zbyt młodych, ani zbyt przejrzałych grzybów. Poza tym gromadźmy zbiory w odpowiednich pojemnikach. Grzyby, nawet jadalne, po włożeniu ich do worka foliowego czy reklamówki mogą wytwarzać substancje trujące i szkodliwe dla zdrowia, dlatego najlepiej zbierać je do koszyków.

