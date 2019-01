Jak znaleźć odpowiedniego zarządcę nieruchomości?

Należy pamiętać, że zarządca nieruchomości nie jest administratorem budynku - choć pełni wiele podobnych obowiązków, to na jego barkach spoczywa znacznie większa odpowiedzialność. Ważne jest to, by funkcję tę sprawowała osoba odpowiednio wykwalifikowana. Najbardziej istotną kwestią jest sprawdzenie, czy kandydat na zarządzanie nieruchomościami posiada odpowiednie doświadczenie, poparte nie tylko wpisem w CV, ale również referencjami.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

W skład podstawowych zadań zarządców wchodzi podejmowanie kluczowych decyzji, dotyczących danych obiektów. Poprzez umiejętną analizę rynku wybiera on podwykonawców konkretnych usług – dostawców wody, ciepła, konserwatorów - a także sprawuje nad nimi nadzór, autoryzuje tabelę stawek czynszowych, planów marketingowych oraz odpowiada za tworzenie bardziej ekonomicznych rozwiązań wykorzystania budynku. Obowiązkiem zarządcy jest również prowadzenie dokładnej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, obejmującej stan techniczny nieruchomości oraz ich eksploatację. Sporządza protokoły, raporty oraz rozliczenia. Występując w roli przedstawiciela mieszkańców, przedstawia właścicielowi budynku ich potrzeby lub obawy, a w razie ewentualnych rozbieżności – pełni funkcję mediatora. Od zarządcy można również oczekiwać podjęcia działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Oprócz studiów wyższych i podyplomowych, odbytej praktyki zawodowej i zdobytej licencji, zarządca nieruchomości powinien posiadać rozległą, wielokierunkową wiedzę, obejmującą takie obszary jak: prawo, ekonomia i księgowość. Nie mniej ważne są umiejętności miękkie. Zdolność do rzeczowej komunikacji i otwartość pozwoli lepiej zrozumieć problemy, a przede wszystkim potrzeby lokatorów. Niezbędna jest sumienność i rzetelność, zwłaszcza podczas dotrzymywania terminów. Coraz bardziej ceniona jest kreatywność i innowacyjność. Podczas porównywania firm zewnętrznych, oferujących usługi profesjonalnego zarządzania nieruchomościami, warto zwrócić uwagę na ich doświadczenie, dotychczasowy stan techniczny budynków, które im podlegają, a także opinie klientów. Efektywna współpraca opiera się na dobrym przepływie informacji, dlatego dobrze jest upewnić się, czy kandydat na sprawowanie funkcji zarządczej posiada stronę internetową z danymi kontaktowymi oraz całodobowy telefon alarmowy. Czym jeszcze powinien charakteryzować się idealny zarządca?

• Kwalifikacje - obowiązkiem każdego zarządcy jest ukończenie studiów wyższych oraz zdobycie licencji. Profesjonalne firmy dbają o regularny rozwój pracowników, coraz częściej oferując kursy coachingowe, rozwijające umiejętności miękkie i kreatywność.

• Doświadczenie - zarządca musi być pomysłodawcą przedsięwzięć, posiadać umiejętność wyszukiwania nieszablonowych rozwiązań i dostosowywania się do zmieniającego się prawa oraz okoliczności. Niezbędne do tego jest długoletnie doświadczenie, pozwalające zachować opanowanie i znalezienie optymalnego rozwiązania w nawet najbardziej kryzysowych sytuacjach. Od dobrego usługodawcy oczekuje się, by odpowiednio szybko przewidywał zmiany i potrafił wyjść im naprzeciw. Podmioty gospodarcze z długoletnim stażem na rynku, współpracują z większą liczbą firm zewnętrznych, dzięki czemu mogą zaoferować nie tylko kompleksowe i profesjonalne usługi, ale również adekwatną cenę.

• Opinie klientów - zadowolenie klientów stanowi najlepszą reklamę każdej firmy. Oprócz poleceń prowadzonych wspólnot, na korzyść przemawiają też obiekty – czyste i zadbane są najlepszą wizytówką firmy, która nimi zarządza.

• Poziom zinformatyzowania - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, coraz więcej firm oferuje interaktywny, całodobowy dostęp do tablicy ogłoszeń. Ułatwia to uzyskiwanie informacji, pozwalając zaoszczędzić czas.

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z pełnieniem wielu funkcji. Od zarządcy wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy, zaangażowania, a także rozległych umiejętności. Odpowiada on bowiem nie tylko za techniczny stan budynku, panującą wokół czystość i regularność modernizacji. Obowiązkiem zarządcy jest także dbanie o sprawy finansowe oraz prawne mieszkańców, ich komfort życia i poczucie bezpieczeństwa. Tutaj nie ma miejsca na błędy - ich koszty byłyby zbyt wysokie, dlatego tak istotne jest zatrudnienie profesjonalisty.