Jak zostać mistrzem komunikacji – 7 tricków, które ułatwią każdą rozmowę

Budowanie pozytywnej relacji jest trudną sztuką, ponieważ wymaga od nas dużego zaangażowania. Żyjemy w czasach, w których komunikacja coraz częściej bywa szybka, płytka i nieskomplikowana. W morzu informacji nie mamy czasu na uważność. A przecież ludzie nie zmienili się aż tak bardzo. Potrzebują komunikacji, by rozumieć się lepiej, być ze sobą blisko, czuć się dobrze – mówi Marcin Olkowicz, trener i wykładowca Collegium Civitas oraz prelegent i moderator związany z 3. i 4. edycją „Recepty na sukces”.

Zatem, jak rozmawiać, żeby inni nas słuchali, ale też przede wszystkim rozumieli? Poznaj proste triki, które zwiększą Twoje umiejętności komunikacyjne!

Kontakt wzrokowy

Rozmówca widzi wtedy, że jesteśmy nim, a także tym, co ma do powiedzenia, zainteresowani. Uważajmy jednak, ponieważ zbyt długie i natarczywe wpatrywanie się w naszego rozmówcę może sprawić, że poczuje się on niezręcznie.

Właściwa mowa ciała

Uzupełnia nasz przekaz słowny. Niekiedy potrafi nawet zdradzić więcej, niż wypowiadane treści. Zwróćmy szczególną uwagę na: ton głosu – powinien być dostosowany do komunikatu, a także tempo mówienia, odległość, jaką utrzymujemy do rozmówcy oraz postawę.

Aktywne słuchanie

Wchodź w interakcje z rozmówcą i okazuj mu zainteresowanie. Zadawaj pytania, najlepiej otwarte – świadczą one o tym, że naprawdę słuchasz. Parafrazuj – dzięki temu wzbudzisz zaufanie. Dziel się również własnymi odczuciami i przemyśleniami, pozwala to zbudować więź z rozmówcą. Słuchaj uważnie i staraj się nie odbiegać od tematu rozmowy.

Słownictwo

Buduj pozytywne komunikaty, dzięki nim będziesz dużo lepiej odbierany. Staraj się unikać negatywnie nacechowanych słów, wypominania przeszłości, formułowania ocen i zarzutów. Pretensjonalny ton nie poprawi ani nie ułatwi komunikacji. Pozytywny dialog jest dużo skuteczniejszy, niż ten negatywny.

Uśmiech

Osoby optymistyczne są zazwyczaj bardziej lubiane przez społeczeństwo, jednocześnie przekazywane przez nie komunikaty łatwiej do nas trafiają. Towarzystwo uśmiechniętych osób działa na nas odstresowująco, chętniej z nimi rozmawiamy i spędzamy czas. Uśmiech często może zdziałać więcej niż najlepiej sformułowany komunikat.

Emocje na wodzy

Nerwy nigdy nie są dobrym doradcą. Unikajmy sytuacji, w których mogą one przeszkadzać nam w podejmowaniu odpowiednich decyzji i przede wszystkim prowadzeniu dialogu. Źle przekazany i agresywny komunikat najczęściej prowadzi do kłótni. Gdy czujesz, że złe emocje mogą wpłynąć na pogorszenie relacji, daj sobie czas i wróć do rozmowy, kiedy uda ci się uspokoić.

Czas i miejsce

Odgrywają ważną rolę i mają znaczny wpływ na rezultat toczącej się rozmowy. Jeśli zatem zależy nam na uzyskaniu konkretnych efektów dialogu zadbajmy o sprzyjające warunki. Nic bowiem nie burzy sprzyjającej rozmowie atmosfery, tak jak np. hałas, przez który musimy się przekrzykiwać lub domyślać, o co druga strona ma na myśli i chce nam przekazać.

O odpowiednią komunikację powinni dbać wszyscy. Jednak istnieją szczególne sytuacje, w których profesjonalna komunikacja między konkretnymi osobami może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie innych, a nawet na ich zdrowie. Mowa o lekarzach i farmaceutach, którzy nie zawsze mają możliwość swobodnego komunikowania się. Ich pozytywna współpraca jest jednak szansą na podniesienie jakości leczenia pacjentów.

Na lekarzach i farmaceutach spoczywa rosnąca odpowiedzialność nie tylko za stronę medyczną, procedury czy formalności. Są oni również odpowiedzialni za edukację zdrowotną, kompleksowość opieki zdrowotnej, a także podejście ekonomiczno-biznesowe zwiększające efektywność wydatkowanych środków. Dlatego warto, by ich przedstawiciele usiedli przy wspólnym stole i poszukali pól do zmiany, doskonalenia i przełamywania barier – dodaje Marcin Olkowicz.

Odpowiedzią na potrzebę, jaką jest pozytywna komunikacja i efektywna współpraca na linii lekarz-farmaceuta jest 4. edycja programu „Recepta na sukces. O współpracy lekarza i farmaceuty”. Celem programu jest wsparcie studentów farmacji i kierunku lekarskiego w budowaniu profesjonalnej relacji między przedstawicielami obu tych zawodów.

Więcej informacji o projekcie oraz datach kolejnych wydarzeń można znaleźć na profilu „RECEPTY na sukces w farmacji” na Facebooku.