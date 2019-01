Jak zrobić jajecznicę. Przepis na jajecznicę. Z czym zrobić najlepszą jajecznicę?

Sekretem tej jajecznicy jest jej kremować i konsystencja, która zakłada, że w jajecznicy nie pojawią się zbyt duże grudki, ani nierówno ścięte fragmenty jajek. W konsystencji jajecznica angielska jest raczej wodnista, wyraźnie bardziej wodnista niż jej amerykańska kuzynka. Co ważne, jajecznica ta nie potrzebuje ani dodatku śmietany, ani mleka do tego, aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Sposób przygotowania:

Jajka należy rozbić i rozmieszać wcześniej w osobnym naczyniu. Powinny mieć idealnie gładką konsystencję, a więc zarówno żółtka jak i białko muszą tworzyć idealną emulsję żółtego koloru. Na patelni lub w rondelku rozgrzewamy masło uważając by się nie przypaliło. Wlewamy jajka z dodatkiem szczypty soli i intensywnie mieszamy całość, uważając, by jajecznica nie zaczęła się przypalać lub ścinać nierównomiernie. Jajecznicę ściągamy z gazu i serwujemy zaraz po przyrządzeniu

Jak zrobić jajecznicę - jajecznica na sposób francuski

Składniki

2 jajka na osobę

masło

Sól

Pieprz do smaku

Miska

Trzepaczka

Rondel z gotującą wodą

Sposób przygotowania:

Do rondla wlewamy wodę. Jajka wbijamy do miski i stawiamy na rondelek z gotującą się wodą. Jajka należy roztrzepać, czekając, aż zaczną się ścinać. Gdy to nastąpi, dodajemy masło, sól, pieprz do smaku. Jajecznica powinna mieć równomierną konsystencję bez większych grudek i bardzo kremowy, delikatny smak. Serwujemy zaraz po przyrządzeniu.

Jak zrobić jajecznicę po amerykańsku

Jajecznica na sposób amerykański charakteryzuje się dużymi kawałkami ściętych jajek, ma bardziej zwartą konsystencję, jest tylko delikatnie wilgotna. Do jej przygotowania używamy tych samych składników. Ważne jednak, by jajek nie rozbijać zbyt energicznie, możemy doprowadzić do ścięcia się większych kawałków białka czy żółtka zanim cała jajecznica będzie gotowa. Technika ta nie będzie w tym przypadku błędem. Wylewamy jajka równomiernie na patelnie, następnie delikatnie je mieszamy, w taki sam sposób jak podczas robienia francuskiego omletu. Jajecznica powinna być zwarta i znacznie bardziej sucha niż w poprzednich dwóch przepisach.

Z czym zrobić jajecznicę

Przepis na jajecznicę jest kompletny, o ile zawiera jajka, sól i masło. Możemy jednak eksperymentować sami. To,z czym zrobić jajecznicę zależy jedynie od nas. Możemy za bazę uznać szynkę, kiełbasę lub inne mięso, możemy dodać do jajecznicy pomidory, grzyby, szpinak, czy inne dodatki. Ważne, aby zanim połączymy jajka z pozostałymi składnikami, podsmażyć je lub poddusić na patelni. Białko jaj ścina się błyskawicznie i wlewając jajka na patelnię w tym samym momencie, co pozostałe składniki, ryzykujemy, że podsmażą się one nierównomiernie, a nawet wcale.