Jak żyje się w Warszawie? Stolica ponownie wśród 100. najlepszych miast na świecie. Wyprzedzamy m.in. Szanghaj i stolicę Kalifornii

Jak żyje się w Warszawie? Według ogólnoświatowego rankingu World's Best Cities, warszawiakom wiedzie się całkiem dobrze. Stolica Polski po raz drugi trafiła do setki miast najlepszych do życia. Co ciekawe, względem poprzedniego roku zanotowaliśmy spadek o kilka oczek w dół. Mimo to wciąż wyprzedzamy takie ośrodki jak Szanghaj czy Sacramento - stolicę amerykańskiego stanu Kalifornia. Szczegóły w artykule poniżej.